En la Alcaldía de Bogotá, mediante la Secretaría de Hacienda, ha confirmado que se encuentra gestionando el cobro a más de 25.000 individuos con deudas pendientes con el distrito, las cuales están principalmente vinculadas a TransMilenio y aspectos de convivencia. Esta iniciativa es parte de la campaña Si le debes a Bogotá, ponte al día, cuyo objetivo es recuperar las obligaciones que ciertos ciudadanos han desatendido durante un prolongado periodo de tiempo. En Colombia, el Gobierno tiene la facultad de proceder con el embargo de cuentas de billeteras virtuales. Miles de ciudadanos están recibiendo notificaciones sobre el embargo de sus cuentas en bancos o billeteras digitales. La Secretaría de Hacienda ha dispuesto la suspensión del embargo de cuentas en entidades bancarias y billeteras digitales como Nequi, Daviplata o Dale!, así como de bienes de 25.000 ciudadanos que han incurrido en multas por infracciones de convivencia. Estas sanciones son consecuencia de violaciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. A través de esta campaña, el Distrito realiza un llamado no solo a los contribuyentes de impuestos, sino también a aquellos que han incumplido normas de convivencia en la ciudad. Las personas sancionadas recibirán notificaciones oficiales a través de mensaje de texto, WhatsApp (300 270 3002) o correo electrónico (cobrohacienda@shd.gov.co). En estos canales se informará el valor de la deuda y los medios disponibles para regularizar la situación. Es importante tener en cuenta que las comunicaciones del Distrito no solicitan pagos inmediatos, consignaciones en cuentas bancarias ni transferencias por aplicaciones o billeteras digitales. Las cuatro infracciones más comunes que generan multas de convivencia en Bogotá son: Los ciudadanos con deudas deberán agendar una cita presencial en la Secretaría de Hacienda para recibir asesoría personalizada en uno de los siguientes puntos: En estos puntos, los asesores ayudarán a los ciudadanos a: Quienes prefieran realizar el trámite en línea pueden ingresar al portal oficial de la Secretaría de Hacienda, dirigirse a la sección “Nuestros canales de atención” y radicar una solicitud bajo la categoría “Proceso de cobro””Solicitud recibos de pago de obligaciones no tributarias". El recibo y las instrucciones serán enviadas al correo electrónico registrado. En lo que va del año, 3.930 personas han saldado sus infracciones mediante el botón Pagos Bogotá, una herramienta que permite realizar los pagos de manera ágil y segura desde la web oficial del Distrito.