Los bancos en Colombia comenzaron una transformación en sus jornadas de atención, dejando atrás el esquema tradicional de lunes a viernes.

Varias entidades financieras ajustaron sus horarios y habilitaron nuevas oficinas con servicio los sábados, una medida que busca facilitar los trámites presenciales de miles de usuarios que no pueden acercarse entre semana.

Este cambio forma parte del proceso de modernización del sistema bancario colombiano, con el propósito de ofrecer mayor accesibilidad y comodidad. Entidades como Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, AV Villas, Banco de Occidente, Caja Social y Colpatria ya implementaron este modelo en distintas ciudades, especialmente en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Esos son los bancos que ahora abren los sábados

Aunque la mayoría de las sucursales siguen operando de lunes a viernes, cada vez más bancos han comenzado a atender los sábados en jornada de la mañana. En promedio, los horarios se extienden entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., con algunas excepciones según la entidad y la ubicación.

Entre los bancos con atención sabatina se destacan:

Bancolombia : oficinas en centros comerciales como Metrópolis, Galerías, Titán Plaza y Unicentro (Bogotá).

Davivienda : sedes habilitadas en Unicentro, Gran Estación, Palatino y Centro Mayor.

Banco de Bogotá : atención en sucursales como Centro Mayor y otras sedes designadas.

AV Villas : jornada extendida los sábados entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m.

Banco de Occidente y Caja Social : servicio presencial en varias oficinas del país.

Colpatria: atención sabatina hasta las 3:00 p.m.

¿Por qué los bancos decidieron modificar sus horarios?

La medida responde a una estrategia de modernización y cercanía con los clientes, impulsada por el aumento de operaciones presenciales durante los fines de semana. En los últimos años, el sector financiero ha apostado por diversificar los canales de atención, combinando los servicios digitales con espacios físicos flexibles.

De acuerdo con las entidades, el objetivo es garantizar atención sin afectar las rutinas laborales de los colombianos y mejorar la experiencia de servicio, especialmente en trámites que aún requieren presencia en ventanilla.

Estos trámites se pueden hacer los sábados en los bancos

Las oficinas que operan los fines de semana permiten realizar los siguientes trámites:

Retiros y consignaciones.

Apertura de cuentas de ahorro o corriente.

Solicitud de créditos y tarjetas.

Asesoría financiera personalizada.

Actualización de datos personales.

Consultas y operaciones generales.

¿Cómo saber si su banco atiende los fines de semana?

Para confirmar si una sucursal específica abre los sábados, los usuarios pueden:

Consultar la página web oficial del banco.

Llamar a la línea de atención al cliente.

Verificar en la aplicación móvil la lista de oficinas habilitadas.

Cabe recordar que los domingos y feriados no hay atención presencial, salvo en casos especiales comunicados por cada entidad.