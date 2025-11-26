Dólar hoy: el banco con la mejor cotización

En la apertura de este miércoles 26 de noviembre, el dólar oficial cotiza a $ 1420 para la compra y $ 1470 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

De esta manera, acumula un incremento de $ 45 en las últimas dos ruedas, si bien en lo que va del mes registra un retroceso de $ 30, dado que arrancó noviembre en $ 1500.

Dólar: cuál es el banco que ofrece la cotización más baja

Este miércoles 26, la gran mayoría de las cotizaciones se encuentran alineadas a la del Banco Nación. Sin embargo, permanece una pequeña diferencia entre bancos. Estos son los que poseen los valores más bajos.

Banco Provincia: compra $ 1410 y para la venta $ 1470

ICBC: compra a $ 1405 y vende a $ 1465

Banco Ciudad: compra a $ 1415 y vende a $ 1475

Macro: compra a $ 1410 y vende a $ 1475

A cuánto cotiza el dólar blue hoy miércoles 26 de noviembre

El dólar blue hoy miércoles 26 de noviembre cotiza a $ 1440 para la compra y $ 1460 para la venta.