En la apertura de este miércoles 26 de noviembre, el dólar oficial cotiza a $ 1420 para la compra y $ 1470 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
De esta manera, acumula un incremento de $ 45 en las últimas dos ruedas, si bien en lo que va del mes registra un retroceso de $ 30, dado que arrancó noviembre en $ 1500.
Dólar: cuál es el banco que ofrece la cotización más baja
Este miércoles 26, la gran mayoría de las cotizaciones se encuentran alineadas a la del Banco Nación. Sin embargo, permanece una pequeña diferencia entre bancos. Estos son los que poseen los valores más bajos.
- Banco Provincia: compra $ 1410 y para la venta $ 1470
- ICBC: compra a $ 1405 y vende a $ 1465
- Banco Ciudad: compra a $ 1415 y vende a $ 1475
- Macro: compra a $ 1410 y vende a $ 1475
A cuánto cotiza el dólar blue hoy miércoles 26 de noviembre
El dólar blue hoy miércoles 26 de noviembre cotiza a $ 1440 para la compra y $ 1460 para la venta.
|Cotización
|Compra
|Venta
|Dólar BNA
|$ 1420
|$ 1470
|Dólar Blue
|$ 1440
|$ 1460
|Dólar Mayorista
|$ 1417,2
|$ 1467,1
|Dólar MEP
|$ 1477,30
|$ 1479,50
|Dólar CCL
|$ 1521
|$ 1527,40