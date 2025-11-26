En esta noticia

En la apertura de este miércoles 26 de noviembre, el dólar oficial cotiza a $ 1420 para la compra y $ 1470 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

De esta manera, acumula un incremento de $ 45 en las últimas dos ruedas, si bien en lo que va del mes registra un retroceso de $ 30, dado que arrancó noviembre en $ 1500.

Este miércoles 26, la gran mayoría de las cotizaciones se encuentran alineadas a la del Banco Nación. Sin embargo, permanece una pequeña diferencia entre bancos. Estos son los que poseen los valores más bajos.

  • Banco Provincia: compra $ 1410 y para la venta $ 1470
  • ICBC: compra a $ 1405 y vende a $ 1465
  • Banco Ciudad: compra a $ 1415 y vende a $ 1475
  • Macro: compra a $ 1410 y vende a $ 1475

A cuánto cotiza el dólar blue hoy miércoles 26 de noviembre

El dólar blue hoy miércoles 26 de noviembre cotiza a $ 1440 para la compra y $ 1460 para la venta.

CotizaciónCompraVenta
Dólar BNA$ 1420$ 1470
Dólar Blue$ 1440$ 1460
Dólar Mayorista$ 1417,2$ 1467,1
Dólar MEP$ 1477,30$ 1479,50
Dólar CCL$ 1521$ 1527,40