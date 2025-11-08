Al mejor estilo de las novelas mexicanas clásicas, las tiendas departamentales Liverpool enfrentan hoy un dramón. Según un reportes de medios especializados en tema, la firma perteneciente a El Puerto de Liverpool atraviesa por un momento complicado en México ya que no habría más espacio en el país para abrir las mega tiendas a las que la compañía tiene acostumbrados a sus clientes.

Según el medio de noticias, Expansión, Tiendas Liverpool ahora deberán abrir solo tiendas Liverpool Express, pues no hay espacio en zonas urbanas para las grandes tiendas. Y es que a juzgar por los datos, ya no hay espacio en las zonas de alto tránsito para que Los inversionistas de El Puerto de Liverpool puedan edificar las tiendas que van de 100 a 300 metros cuadrados para la creación tradicional de sus diseños características.

“El espacio de crecimiento para Liverpool tradicional es bastante limitado. Ya no hay espacio en blanco como para seguir abriendo 10 o 15 tiendas como en su momento haríamos”, declaró Enrique Güijosa, CEO de Tiendas Liverpool.

Tiendas Liverpool: del obstáculo a la revelación millonaria

Del drama de no poder abrir sus megas tiendas llegó la solución perfecta y desde el 2023, las tiendas Liverpool Express tomaron mayor presencia y auge, permitiendo a la marca penetrar mercados mucho más barriales y con llega a un nuevo público que ha sabido responder de forma satisfactoria.

En comunicación con la prensa en general, Enrique Güijosa, CEO de la firma, habló sobre Liverpool Express y esta nueva apuesta: “Son formatos mucho más pequeños, todos en renta, que requieren poca inversión y poca gente para operarlos”, y agregó: “ En esta estrategia de cercanía, la idea es seguir avanzando en el crecimiento de este formato. Son pocas las ciudades donde no hay Liverpool tradicional, tal vez en la frontera ”.

Hay tiendas Liverpool Express para rato: servicios que ofrecen

El formato Liverpool Express es una apuesta ganadora por su alta rentabilidad operativa y capacidad de expansión.Este nuevo formato le permite a la firma seguir creciendo donde las tiendas tradicionales ya no tienen “espacio en blanco” disponible para abrir.

Venta en Tiendas Departamentales

Venta Omnicanal (en línea y app móvil)

Click & Collect (Recolección en tienda)

Mesas de Regalo y Listas de Bodas

Garantías y Mantenimiento

Tarjetas de Crédito Propias (Otorgamiento y Administración)

Créditos y Préstamos Personales

Pagos y Liquidación de Tarjetas

Pago de Servicios (en Liverpool Express)

Arrendamiento de Espacios Comerciales

Administración de Centros Comerciales

Adicional a su bajo costo, la estrategia de las tiendas Liverpool Express se centra en la omnicanalidad y la cercanía con el cliente.

Estos puntos de venta más reducidos cumplen un rol logístico crucial, ya que facilitan el recoger compras realizadas en línea y ofrecen servicios financieros como lo son las tarjetas de crédito y los créditos. Esto es clave para seguir avanzando en la “estrategia de cercanía” y reforzar el vínculo digital de la marca.