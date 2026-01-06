El Gobierno anunció 42 horas de jornada laboral por semana: será a partir del miércoles 15

Un avance científico comienza a perfilarse como un cambio de paradigma en la recuperación de oro, al proponer una vía más limpia, segura y eficiente que los métodos tradicionales. Lo que durante décadas fue un proceso caro y altamente contaminante hoy empieza a encontrar soluciones innovadoras con menor impacto ambiental.

Investigadores de Suiza lograron extraer oro de 22 quilates a partir de residuos electrónicos de uso cotidiano, marcando un hito en el campo del reciclaje tecnológico. El procedimiento permitió recuperar el metal precioso sin generar daños al entorno, lo que despertó interés inmediato en sectores industriales y ambientales.

El descubrimiento fue desarrollado por un equipo del ETH Zúrich, una universidad pública de prestigio internacional fundada en 1854, y abre nuevas perspectivas para la reutilización de desechos electrónicos. El avance refuerza la idea de que el reciclaje puede convertirse en una fuente clave de metales valiosos en el futuro cercano.

El oro y el reciclaje: un método que extrae minerales de componentes electrónicos

En paralelo, una investigación proveniente de Australia volvió a poner el foco en las posibilidades del reciclaje de dispositivos electrónicos. El estudio presentó un método alternativo que permite obtener oro de altísima pureza a partir de componentes descartados.

La innovación reside en un proceso que prescinde de sustancias químicas altamente tóxicas, tradicionalmente utilizadas en la minería y el reciclaje de metales. Esta característica lo posiciona como una opción atractiva para avanzar hacia modelos productivos más sustentables, reduciendo los riesgos ambientales asociados a la extracción de minerales.

Los datos preliminares presentados por los científicos llamaron la atención de la comunidad internacional: el oro recuperado alcanza niveles de pureza superiores al 99%, una marca que incluso iguala o supera los resultados obtenidos mediante procesos clásicos de refinación industrial.

El nuevo enfoque para la recuperación de oro

La innovación fue impulsada por un equipo interdisciplinario de la Flinders University, en Australia, que diseñó un método alternativo para la extracción del metal precioso a partir de residuos electrónicos. El procedimiento introduce un cambio clave en los compuestos utilizados durante el proceso.

En lugar de emplear cianuro —uno de los químicos más cuestionados por su alta toxicidad y riesgo ambiental—, los investigadores optaron por el ácido tricloroisocianúrico (TCCA), una sustancia de uso común en la potabilización y desinfección del agua, lo que reduce significativamente el impacto ambiental y los riesgos asociados al reciclaje de oro.

Un equipo de investigadores de ETH Zurich (Suiza) descubrió un innovador proceso que posibilita la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados. Imagen: archivo.

Pero el verdadero avance está en la utilización de un polímero de azufre capaz de unirse selectivamente al oro disuelto. Tras un proceso controlado de calentamiento o tratamiento químico, el metal precioso se libera en forma pura y el polímero puede reutilizarse, lo que convierte al método en una opción sostenible y económica

Además de este hallazgo, un grupo de investigadores de ETH Zurich, Suiza desarrolló un proceso innovador que permite extraer oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados.

¿Cómo impacta en la producción de empleo y la economía?

Este avance no solo abre la puerta a un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también plantea un cambio de paradigma en la minería. Al prescindir del cianuro, el nuevo proceso reduce riesgos ambientales y sanitarios, aportando soluciones alineadas con la economía circular.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Reducción de desechos electrónicos Recuperación efectiva de oro Generación de empleo Impulso a la economía circular

Hacia una nueva era en la gestión de residuos electrónicos

Además, se estima que la innovación podría crear nuevas oportunidades de empleo en áreas como la gestión de residuos tecnológicos, la ingeniería química y la sostenibilidad industrial.

El descubrimiento, todavía en etapa de investigación, ya proyecta un futuro donde la extracción de oro se vuelve más limpia y eficiente, con beneficios tanto económicos como ecológicos.