Qué significa ver una cinta negra colgando de la ventana de un auto en la ruta. (Representación creada con IA)

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En carreteras y calles es común ver un carro con una cinta o un moño negro atado a una ventana, una antena o el espejo. A diferencia del trapo blanco —que es una señal de auxilio—, esta no pide ayuda: es un símbolo de luto.

La cinta negra, conocida como crespón, indica que quien va en ese vehículo está de duelo o que el carro hace parte de un cortejo fúnebre. Es un gesto silencioso que pide respeto en la vía, no una advertencia de peligro.

Crespón: por qué el moño negro significa luto desde el siglo XIX

El uso del lazo negro como señal de duelo se popularizó en el siglo XIX, durante la época victoriana en el Reino Unido. Entonces se colocaba en puertas y balcones para avisar que una casa estaba de luto, y con el tiempo pasó a la ropa, a los actos públicos y también a los vehículos. El término crespón alude a la tela negra y rugosa con la que se hacían esos lazos, y hoy se ve en funerales, homenajes deportivos y conmemoraciones en todo el mundo.

La cinta negra, conocida como crespón, indica que quien va en ese vehículo está de duelo o que el carro hace parte de un cortejo fúnebre. ChatGPT

En la vía, el crespón suele acompañar a un cortejo fúnebre: la comitiva que traslada al fallecido desde la funeraria o el templo hasta el cementerio o el crematorio. Reconocerlo ayuda a manejar con prudencia, sobre todo en carretera, donde el cortejo se rige por las mismas normas de tránsito que cualquier otro vehículo.

Va encabezado por el coche fúnebre o carroza, seguido de una fila de vehículos.

Los autos circulan con las luces encendidas , incluso de día, y a velocidad reducida .

Suelen llevar crespones , cintas o calcomanías negras a la vista.

Se desplazan en grupo y juntos, procurando no separarse durante la marcha.

Qué hacer si se cruza con un cortejo fúnebre en la carretera

Conviene aclarar un punto clave: en Colombia un cortejo fúnebre particular no tiene prioridad legal de paso. Solo los vehículos de emergencia —ambulancias, bomberos y Policía— y las comitivas con escolta oficial pueden exigir vía. El resto de conductores no está obligado a cederles el paso, aunque la cortesía vial sugiere no interrumpir la fila.

El negro como color de duelo es una herencia del luto español que sigue vigente en gran parte del país, aunque ya se aceptan tonos oscuros en general. En la costa caribe y en algunas tradiciones afrocolombianas incluso se usa el blanco como símbolo de la paz de quien parte. Por eso, más que el color exacto, lo que el cortejo comunica es respeto ante un fallecimiento.

Si se encuentra con uno, lo recomendable es mantener la distancia, no atravesar la fila de vehículos y reducir la velocidad hasta que el cortejo pase. Y si va a integrarlo, encienda las luces bajas y las direccionales de emergencia para que el grupo se mantenga visible y unido durante todo el recorrido.