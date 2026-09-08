Decidieron un nuevo lunes festivo y habrá fin de semana largo en 2026: cierran escuelas, bancos y oficinas gubernamentales

Colombia tendrá un nuevo festivo nacional el lunes 12 de octubre de 2026, fecha en la que se conmemorará el Día de la Raza, también llamado Día de la Diversidad Étnica y Cultural. El descanso se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

La jornada está contemplada por la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que ordena trasladar determinados festivos al lunes cuando no coinciden con ese día. Por este motivo, no se trata de un cierre exclusivo de una ciudad o departamento, sino de una fecha de descanso aplicable en todo el país.

Lunes 12 de octubre será festivo en toda Colombia

El lunes 12 de octubre será un día de descanso remunerado para los trabajadores que tengan una relación laboral formal y estén cobijados por el régimen de días festivos establecido en Colombia.

La celebración original corresponde al 12 de octubre. Sin embargo, la Ley Emiliani establece que algunas fechas deben trasladarse al lunes siguiente para facilitar la organización del calendario laboral y la conformación de puentes festivos.

El fin de semana largo quedará así:

Sábado 10 de octubre.

Domingo 11 de octubre.

Lunes 12 de octubre, festivo nacional.

Durante esos días aumentan los viajes por carretera, las reservas hoteleras y la actividad en destinos turísticos. El comercio, los restaurantes y el transporte pueden operar, aunque con horarios definidos por cada empresa.

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¿Qué pasará con las escuelas, los bancos y las oficinas públicas?

Las escuelas públicas y privadas no tendrán una jornada académica ordinaria el lunes 12 de octubre. De todos modos, el calendario escolar es organizado por las secretarías de educación certificadas, por lo que cada institución puede establecer actividades de recuperación o ajustes propios.

El Ministerio de Educación Nacional publicó el calendario escolar de 2026 y reunió las resoluciones aprobadas por las entidades territoriales. En Bogotá, por ejemplo, la semana de receso escolar está programada del lunes 5 al lunes 12 de octubre para los colegios oficiales.

En el caso de los bancos, la atención en oficinas físicas normalmente se suspende durante los festivos, aunque cada entidad puede establecer excepciones en sucursales ubicadas en centros comerciales u otros puntos con horarios especiales. Los cajeros automáticos, las aplicaciones y las plataformas digitales suelen continuar disponibles.

Las oficinas gubernamentales tampoco prestarán su atención presencial habitual durante el festivo. Esta medida alcanza a buena parte de las entidades públicas, aunque los servicios esenciales, como salud, seguridad, emergencias y transporte, continuarán funcionando bajo sus respectivos turnos.

¿Cómo se paga trabajar durante el festivo?

Los trabajadores que deban prestar servicio el 12 de octubre tienen derecho al pago correspondiente por laborar durante un día festivo. La liquidación depende del salario, la jornada y las condiciones específicas del contrato.

Además, la reforma laboral estableció un aumento progresivo del recargo por trabajo en domingos y festivos. Desde julio de 2026, el recargo aplicable es del 90 % sobre el valor ordinario de la hora, de acuerdo con el cronograma previsto por la Ley 2466 de 2025.

Esto significa que la empresa debe reconocer el valor de la jornada trabajada y el recargo legal correspondiente. Si la persona trabaja horas extra o durante la noche, pueden aplicarse porcentajes adicionales según el horario y el tipo de jornada.

¿Qué festivos quedan después de octubre?

El calendario nacional todavía contempla otras fechas de descanso obligatorio durante los últimos meses de 2026:

Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos.

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

El lunes 12 de octubre será, por lo tanto, uno de los últimos puentes festivos del año. Quienes necesiten realizar trámites bancarios o administrativos deberán consultar previamente los horarios de atención de cada entidad y considerar que las operaciones presenciales se retomarán el martes 13 de octubre.