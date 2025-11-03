La última reserva de la Tierra: estos países latinoamericanos tiene un reservorio de agua de 1500 metros de profundidad.

En el corazón de Sudamérica se esconde una de las mayores reservas naturales de agua dulce del planeta. De acuerdo con un estudio, la región latinoamericana concentra una riqueza hídrica subterránea que podría ser decisiva frente al avance del cambio climático y la creciente escasez de agua potable.

Su importancia estratégica es indiscutible: el agua del acuífero se caracteriza por su baja salinidad y mínima contaminación, lo que la hace ideal para el consumo humano, la agricultura y la industria. Además, su ubicación geográfica convierte al Cono Sur en un punto clave para garantizar la seguridad hídrica de las próximas décadas.

Una joya natural compartida por cuatro países

El estudio publicado en Geophysical Research Letters destaca entre las reservas más importantes destaca el Acuífero Guaraní, una formación subterránea que se extiende bajo cuatro países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que alcanza profundidades superiores a los 1500 metros.

Con una extensión aproximada de 1.194.000 kilómetros cuadrados, esta fuente contiene más de 30.000 kilómetros cúbicos de agua dulce, posicionándose como la tercera reserva más grande del mundo, sólo por detrás del acuífero de Ogallala (Estados Unidos) y los glaciares.

Expertos destacan la importancia del Acuífero Guaraní

El Acuífero Guaraní abarca buena parte del centro-este del continente. En Brasil se encuentra la mayor porción de la reserva, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay comparten sectores esenciales para su equilibrio ecológico. Esta red subterránea no sólo es una fuente de agua, sino también un sistema vivo que regula la temperatura, el flujo hídrico y la recarga de ríos y lagunas superficiales.

Los expertos advierten que, pese a su magnitud, el acuífero enfrenta riesgos crecientes. La contaminación agrícola, los desechos industriales y la sobreexplotación de pozos están deteriorando su calidad. Por ello, organismos internacionales y universidades impulsan proyectos conjuntos para monitorear su estado y promover políticas sostenibles de uso y preservación.

Gobiernos firman alianza para el manejo responsable del agua

En los últimos años, los gobiernos de la región han firmado acuerdos de cooperación científica que buscan garantizar un manejo responsable y equitativo del recurso. El objetivo es evitar que este reservorio se degrade, ya que su recuperación natural podría tardar siglos. Los especialistas insisten en que el Acuífero Guaraní es un patrimonio ambiental compartido que debe protegerse de manera coordinada.

La relevancia del acuífero no se limita a su tamaño: su calidad y capacidad de recarga lo convierten en un elemento clave para el futuro energético y ecológico del continente. En un escenario global marcado por sequías y crisis hídricas, América Latina emerge como una de las últimas reservas vitales del planeta.

Una reserva esencial para el futuro de Sudamérica

El Acuífero Guaraní es considerado por la comunidad científica como una de las claves del desarrollo sostenible regional. Su volumen, profundidad y pureza lo convierten en un recurso estratégico para garantizar el acceso al agua en las próximas generaciones.

Sin embargo, su protección enfrenta desafíos urgentes. Las autoridades ambientales de los cuatro países trabajan en nuevas leyes de conservación y programas de educación ambiental que fomenten el uso racional del agua. Según especialistas de la Universidad Nacional de La Plata, la clave está en integrar a las comunidades locales y en reforzar los mecanismos de monitoreo científico.

El futuro del Acuífero Guaraní dependerá del compromiso conjunto de los países que lo comparten. Cuidarlo no solo es una cuestión ambiental, sino también un acto de soberanía y supervivencia frente a un mundo cada vez más sediento.