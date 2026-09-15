Ni ácido ni bicarbonato: la mejor forma de eliminar las hormigas coloradas plaga de la cocina, el comedor y el jardín.

Las hormigas coloradas pueden aparecer en distintos espacios de la casa. Existen métodos para controlar su presencia y evitar que regresen.

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Las hormigas coloradas pueden convertirse en una plaga difícil de controlar cuando encuentran comida, humedad o refugio dentro y alrededor de la vivienda. Aunque muchas personas recurren al ácido o al bicarbonato para intentar eliminarlas, la forma más efectiva de combatirlas consiste en actuar sobre la colonia y no únicamente sobre los insectos que aparecen a simple vista.

¿Cuál es la mejor forma de eliminar las hormigas coloradas?

La mejor estrategia para eliminar las hormigas coloradas es utilizar cebos específicos para hormigas, siempre siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Estos productos atraen a las obreras, que pueden transportar el cebo hasta el hormiguero y contribuir al control de la colonia.

A diferencia de los métodos que solo buscan matar a las hormigas que caminan por el piso o las paredes, los cebos permiten actuar sobre el origen de la infestación. Por eso, suelen ser una alternativa más útil cuando la plaga aparece repetidamente en la cocina, el comedor o el jardín.

Es importante no combinar el cebo con insecticidas en aerosol sobre las mismas zonas, ya que esto puede ahuyentar a las hormigas e impedir que lleven el producto hasta el hormiguero.

¿Cómo eliminar las hormigas coloradas de la cocina y el comedor?

Para controlar las hormigas coloradas dentro de la casa, el primer paso es retirar las fuentes de alimento y ubicar los lugares por donde ingresan. Las migas, los restos de comida, los productos dulces y la humedad pueden favorecer su aparición.

Se recomienda limpiar las superficies con un producto adecuado, guardar los alimentos en recipientes cerrados y revisar las grietas, uniones de paredes, marcos y zonas cercanas a ventanas. Si se utiliza un cebo, debe colocarse en un sitio donde las hormigas tengan acceso, pero lejos de los alimentos y fuera del alcance de los niños y las mascotas.

No conviene aplastar o rociar indiscriminadamente a todas las hormigas que aparecen, porque eso no necesariamente resuelve el problema. Si la actividad continúa durante varios días, puede ser señal de que el hormiguero sigue activo .

Ni ácido ni bicarbonato: la mejor forma de eliminar las hormigas coloradas plaga de la cocina, el comedor y el jardín. ChatGPT

¿Qué hacer para eliminar las hormigas coloradas del jardín?

En el jardín, las hormigas coloradas pueden formar hormigueros en el suelo, debajo de piedras, cerca de plantas o junto a estructuras de la vivienda. Para controlarlas, es necesario observar por dónde se desplazan y localizar, cuando sea posible, el punto de origen.

Los cebos formulados para hormigas pueden utilizarse en exteriores únicamente si la etiqueta indica que son aptos para ese uso. También es importante evitar que queden expuestos a la lluvia o en lugares donde puedan entrar en contacto con animales.

¿Cómo evitar que las hormigas coloradas vuelvan a la casa?

La prevención es fundamental para reducir la aparición de hormigas coloradas. Algunas medidas útiles son:

Limpiar de inmediato las migas y los restos de comida.

Guardar los alimentos en recipientes bien cerrados.

Secar las zonas húmedas y reparar filtraciones.

Sellar grietas y puntos de entrada en paredes, ventanas y pisos.

Revisar plantas, macetas y objetos del jardín antes de ingresarlos a la vivienda.

Mantener limpios los alrededores de la casa y retirar restos orgánicos que puedan atraer insectos.

Si las hormigas reaparecen con frecuencia, no alcanza con limpiar las superficies: es necesario revisar si existe un hormiguero cercano o una ruta de ingreso que todavía no fue controlada .

¿Cuándo es necesario llamar a un fumigador?

Si la plaga se extiende por varios ambientes, aparecen numerosos hormigueros o las hormigas coloradas producen picaduras, puede ser necesario contratar un servicio profesional de control de plagas.

También conviene pedir asesoría cuando hay niños, mascotas o personas sensibles en la vivienda, ya que el tratamiento debe elegirse y aplicarse de manera segura. El objetivo no es solamente eliminar las hormigas visibles, sino reducir la posibilidad de que la colonia vuelva a instalarse.