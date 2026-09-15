Este martes, 15 de septiembre de 2026, la cotización delreal llegó a 603.2739 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,5%.

En el mercado del Real, la cotización registró un descenso semanal de -0.94% y una caída anual de -11.65%, lo que refleja una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real mostró sesgo bajista: inicio estable, breve repunte, tres caídas seguidas, dos días de pausa, nuevo retroceso y cierre con leve recuperación, dejando balance negativo.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 7.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.80%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere una mejora en la confianza del mercado hacia la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

El costo de 100 reales en Colombia es de 60327.3948144698 pesos colombianos; 200 reales cuestan 120654.7896289396 pesos y 500 reales 301636.974072349 pesos.