En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 15 de septiembre de 2026 llegó a 3588.7 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del3,88% en relación al costo del día anterior.

En el mercado del Euro, la última semana registró un aumento de 2.81%, mientras que en el último año presentó una variación de -16.57%, evidenciando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró vaivenes: comenzó con dos alzas, luego una baja, repuntó, encadenó tres caídas, rebotó, volvió a ceder y cerró con una subida; balance equilibrado con cinco subidas y cinco bajadas, sin jornadas estables.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría reflejar una mayor confianza en la moneda.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deben pagar 358870 pesos colombianos, teniendo en cuenta un valor por unidad de 3588.7 pesos; 200 euros cuestan 717740 pesos y 500 euros cuestan 1794350 pesos.