Un hallazgo inesperado ha captado la atención de arqueólogos y expertos en historia antigua. Todo comenzó durante unas obras rutinarias en una ciudad europea y el descubrimiento sorprendió a todos.

Los obreros encontraron una estructura oculta bajo tierra. Lo que parecía un simple túnel resultó ser mucho más.

La investigación apenas comienza, pero ya hay teorías sorprendentes. El misterio de su origen y función ha abierto un intenso debate.

Descubren un túnel del siglo III A.C. que conecta Viterbo con Roma

Un descubrimiento arqueológico en el casco histórico de Viterbo, al norte de Roma, ha capturado la atención de expertos. Mientras realizaban trabajos de obra, obreros encontraron una estructura inusual que, tras ser examinada por arqueólogos de la Universidad de Tuscia, resultó ser un túnel etrusco de más de 2500 años de antigüedad.

El túnel secreto encontrado en Viterbo, Italia.

La galería subterránea mide aproximadamente tres metros de alto por dos de ancho y se dirige en dirección sureste, atravesando localidades como Sutri. "Nunca he visto nada parecido en Italia.

Sabemos que llega al menos a la zona de Sutri (a mitad de camino) y debería llegar hasta la zona de Prima Porta, en las afueras de Roma“, afirmó uno de los arqueólogos que lidera el proyecto.

Un túnel con múltiples usos a lo largo de la historia

Aún no se ha determinado con certeza la función original del túnel, y las hipótesis varían entre una antigua vía consular romana y una galería construida por los etruscos. Algunos especialistas también creen que pudo ser utilizado en la Edad Media como un pasaje secreto, especialmente durante el periodo en el que Viterbo fue la sede del papado.

La estructura muestra señales de haber sido modificada con el paso del tiempo, lo que sugiere su uso por diferentes culturas. Aunque gran parte del túnel fue tallado en roca, se han identificado segmentos con ladrillos y arcos que indican intervenciones posteriores. "Esto indicaría que el túnel no solo fue utilizado en una época, sino que pudo haber servido a distintas civilizaciones a lo largo de los siglos“, destacan medios internacionales.

¿Qué otros hallazgos arqueológicos se han hecho en Viterbo?

Viterbo, una joya histórica ubicada en el corazón del Lacio, Italia, sigue revelando los secretos de su pasado milenario. Con cada excavación y hallazgo fortuito, esta ciudad reafirma su importancia como epicentro del legado etrusco y medieval.

Además del túnel subterráneo excavado en roca volcánica, se han hecho otros dos descubrimientos que han dejado a Viterbo como la región de los secretos del pasado.

La Tumba del Triclinio: una ventana a la vida etrusca

A tan solo unos kilómetros de Viterbo, en la antigua ciudad de Tarquinia, se encuentra uno de los tesoros arqueológicos más emblemáticos: la Tumba del Triclinio. Descubierta en 1830, esta tumba etrusca data del año 480 a.C. y es famosa por sus coloridas pinturas murales que representan escenas de banquetes, música y danza.

Estas representaciones ofrecen una visión única de las costumbres funerarias, el arte y el estilo de vida de la aristocracia etrusca, lo que convierte a esta tumba en una parada obligada para quienes desean comprender la cultura pre-romana de la región.

Tumba sellada durante 2600 años en la Necrópolis de Osteria

Otro descubrimiento sobresaliente tuvo lugar en octubre de 2023 en el Parque Arqueológico y Natural de Vulci, dentro de la provincia de Viterbo. Arqueólogos italianos encontraron una tumba de dos cámaras que permaneció sellada por más de 2600 años.

En su interior, los investigadores hallaron un ajuar funerario riquísimo: ánforas importadas de la isla griega de Quíos, que contenían vino, junto con cerámicas, joyas y otros objetos que evidencian los contactos comerciales y la sofisticación de la élite etrusca.