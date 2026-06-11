Exhuman monedas y lingotes de oro en un campo cultivado y proviene de un solo país.

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Investigadores especializados en arqueología europea han descubierto un depósito antiguo de piezas de oro en una zona rural de Pilsen, en la República Checa.

El conjunto hallado incluía monedas y pequeños lingotes que permanecieron ocultos bajo tierra durante siglos, hallados gracias al trabajo de exploración y análisis del subsuelo efectuada por el equipo.

De acuerdo con el Museo y Galería del Norte de Pilsen, el material recuperado representa un hallazgo significativo sobre la presencia celta en la región.

Las entidades culturales han enfatizado que la colección posee un alto valor histórico, no solo por su antigüedad, sino también por el extraordinario estado de conservación que posibilitará una mayor comprensión de las sociedades que habitaron Europa Central.

Los expertos del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias han indicado que las evaluaciones posteriores, fundamentadas en pruebas isotópicas, permitirán establecer si el metal es de depósitos cercanos o si fue transportado desde regiones distantes a través de antiguos circuitos de comercio.

Así fue el hallazgo de oro en República Checa

El piezas halladas podrían haber llegado allí como parte de intercambios comerciales o haber sido enterradas deliberadamente con fines ceremoniales. Durante las intervenciones también se recuperaron restos de un caballo y diversas herramientas de metal, elementos que sugieren que el sitio habría cumplido funciones rituales o estaría relacionado con prácticas de trueque antiguas.

El hallazgo comenzó a tomar forma mucho antes de que se volviera noticia. En 2021, un buscador aficionado que recorría la zona con un detector de metales identificó un fragmento de una antigua moneda datada en el siglo II a.C. Ese indicio inicial llevó a que el terreno, un espacio agrícola activo, fuera sometido a excavaciones controladas, ajustadas a los tiempos de siembra y cosecha.

¿Qué piezas de oro únicas encontraron en Pilsen?

El director del MGSP, Pavel Kodera, afirmó que el yacimiento “posee una considerable cantidad de objetos metálicos pequeños, pero excepcionales , principalmente monedas, aunque también se descubrieron lingotes, escamas de oro en bruto, pendientes y fragmentos de pulseras”.

Asimismo, es relevante subrayar el valor histórico y cultural de estas piezas, las cuales contribuyen a una comprensión más profunda de las civilizaciones que las produjeron.

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