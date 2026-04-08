La cotización deleuro este miércoles, 8 de abril de 2026 llegó a 4236.56 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del2,02% en relación al costo del día anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.56%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.05% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron ligeros aumentos y una estabilidad momentánea. Esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja predominó, aunque hubo intentos de recuperación que no lograron consolidarse. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 2.02% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 423.656,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 847.312,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.108.280,05 pesos colombianos.