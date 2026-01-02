De las profundidades himaláyicas | Reaparece un pez rarísimo tras más de 80 años.

Durante décadas, la comunidad científica dio por perdida a una de las especies más enigmáticas de agua dulce del sur de Asia. Se trataba de un pez del que solo existían registros antiguos y algunos ejemplares recolectados a comienzos del siglo XX, en una remota región montañosa del Himalaya oriental.

La ausencia total de nuevos avistamientos llevó a que la especie fuera considerada extinta durante buena parte del siglo pasado. Sin embargo, investigaciones recientes demostraron que esa conclusión era prematura y que el animal logró sobrevivir, oculto en un ecosistema poco explorado.

En los últimos años, especialistas en biodiversidad comenzaron a revisar informes locales y datos de campo vinculados a ríos de montaña del norte de la India. Ese trabajo permitió identificar señales claras de la presencia del pez en su entorno natural, tras más de ocho décadas sin confirmaciones oficiales.

Un redescubrimiento inesperado en un río del Himalaya

Los nuevos registros se produjeron en el sistema del río Chel, en la región de Kalimpong, al noreste de la India. Allí, investigadores lograron documentar la existencia de tres ejemplares, respaldados por material fotográfico y análisis científicos publicados en una revista especializada.

La especie, conocida como serpiente cabeza de Chel, es endémica de ese sistema fluvial y no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Su reaparición confirmó que el pez logró persistir en un hábitat reducido y vulnerable, lejos de los grandes centros urbanos.

Cómo es el pez que se creyó extinto

Este pez de agua dulce se caracteriza por su tamaño notable, considerado el mayor dentro de su grupo, y por un patrón de coloración distintivo: escamas de tono verde intenso atravesadas por rayas amarillas, lo que facilita su identificación cuando es observado con claridad.

A pesar de estas características llamativas, su comportamiento esquivo y la complejidad del terreno explican por qué pasó inadvertido durante tantos años. La especie habita zonas de difícil acceso, con cursos de agua poco intervenidos.

El valor científico del hallazgo

Organizaciones dedicadas a la conservación de la fauna silvestre participaron activamente en el redescubrimiento. Desde ese ámbito, los especialistas destacaron que el caso refuerza la importancia de mantener la exploración biológica, incluso en regiones que se consideran ampliamente estudiadas.

El regreso documentado de esta especie aporta información clave sobre la resiliencia de la biodiversidad y abre nuevas líneas de investigación sobre la conservación de ecosistemas de montaña, en un contexto de presión ambiental creciente.

Un recordatorio para la conservación

El hallazgo también reavivó el interés por proteger los ríos y humedales del Himalaya, considerados reservorios de especies únicas. Para los científicos, este caso demuestra que algunas formas de vida pueden persistir durante décadas sin ser detectadas, siempre que el entorno conserve condiciones mínimas de equilibrio natural.

La serpiente cabeza de Chel vuelve así a ocupar un lugar en los registros científicos, no como una especie del pasado, sino como una prueba viva de que aún quedan misterios por descubrir en los ecosistemas más remotos del planeta.