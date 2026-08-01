Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este sábado, 1 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

taurinos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy sábado 1 de agosto para Tauro

Para Tauro, la jornada gana claridad cuando los riesgos de esa decisión se desmenuzan con calma, uno por uno. Al quedar expuestos, el camino más conveniente se perfila por sí solo.

La firmeza posterior resulta clave: elegir una dirección y sostenerla con serenidad fortalece el ánimo. Volver atrás en dudas solo dispersa energía que hoy puede rendir frutos.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Tauro?

Tauro, en el trabajo este 2026-08-01 te irá mejor si evalúas uno a uno los riesgos de la decisión que tienes delante; cuando estén claros, actúa sin dudar en la dirección que más te convenga. Tu sentido práctico te ayudará a proteger recursos y negociar mejor; evita la parálisis por análisis y comunica con firmeza tu elección.

Tauro: así te irá en el amor este sábado

A las personas de Tauro, el amor hoy les pide que analicen uno a uno los posibles riesgos antes de dar ese paso que ronda su mente. Una vez que tengan claridad, actúen con decisión en la dirección que más les convenga: esa firmeza traerá calma y complicidad.

La compatibilidad más alta del día será con Virgo, cuyo enfoque meticuloso y realista potenciará su capacidad para evaluar y elegir. Con este signo, podrán alinear expectativas y avanzar con seguridad en la relación.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Tauro

Para Tauro, sus números de la suerte son 91, 30, 92 y 11 y pueden servirles para elegir fechas clave, enfocar intenciones y tomar decisiones con confianza.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Tauro, para tu bienestar físico y mental, analiza con calma los pros y contras de ajustar tu rutina (sueño, ejercicio o alimentación) y, cuando lo tengas claro, elige un camino y síguelo con confianza durante unas semanas; así reducirás la ansiedad y evitarás el estrés de la indecisión.