Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la vivencia diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este sábado, 1 de agosto de 2026, las personas de Virgo pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

El horóscopo de este sábado para Virgo

Virgo, hoy lo bueno se duplica: súmate a grandes proyectos, ponte al día y avanza hacia tus sueños; tu esfuerzo beneficiará a muchos.

Día para tomar riesgos con cabeza: no temas, pero cuídate; procede con cautela y planifica cada paso.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Virgo?

Virgo, este 2026-08-01 las oportunidades laborales se duplican: te involucrarás en grandes proyectos y, si te pones al día y persigues tus metas, tus esfuerzos dejarán beneficios para muchos. Es un buen día para asumir riesgos calculados y dar un paso decisivo hacia la conquista de tus sueños.

Virgo: así te irá en el amor este sábado

Virgo, hoy el amor se expande: lo bueno que llegue a tu vida se duplica si te animas a mostrar tus sentimientos. Atrévete a dar el primer paso o a proponer ese plan especial; es un buen día para correr riesgos emocionales y avanzar hacia lo que sueñas.

Tu mayor compatibilidad hoy será con Capricornio, porque su enfoque en grandes proyectos y el fruto del esfuerzo complementa tu energía. Juntos pueden planear a futuro y obtener beneficios para ambos si se ponen al día y se lanzan a la conquista de sus metas.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Virgo

Para Virgo, los números de la suerte son "26, 39, 1, 18"; pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones o atraer buena fortuna en juegos y proyectos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Virgo, con tanta expansión y proyectos en puerta, protege tu bienestar estableciendo límites, haciendo pausas activas y priorizando buen sueño; así reducirás el estrés y podrás asumir riesgos calculados sin desgastarte