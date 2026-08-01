Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este sábado, 1 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

capricornianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este sábado para Capricornio

Para Capricornio, el clima aconseja cautela: lectura fina de señales, prudencia en comentarios y límites bien definidos para amortiguar imprevistos en el trabajo.

Resulta útil priorizar lo esencial, documentar acuerdos y observar quién sostiene la lealtad; las decisiones sensibles pueden esperar mientras se contiene el golpe.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Capricornio?

Capricornio, este 2026-08-01 el ambiente laboral puede tornarse tenso: podrían surgir imprevistos e incluso señales de deslealtad. Mantén los ojos bien abiertos, protege tu información y evita confiar ciegamente; verifica todo, documenta acuerdos y actúa con prudencia para atravesar el día sin pérdidas.

Capricornio: así te irá en el amor este sábado

Capricornio, en el amor hoy mantén la calma: las tensiones externas podrían afectar tu humor. Prioriza la honestidad y evita decisiones apresuradas; escucha y expresa con claridad.

Tu mayor compatibilidad del día es con Tauro, que aportará estabilidad y contención. También podría fluir una buena conexión con Piscis por su empatía, pero Tauro será tu mejor ancla.

Los números de la suerte para Capricornio

Los números de la suerte de Capricornio son "74, 78, 13, 6" y pueden servir para tomar decisiones, elegir fechas o en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Capricornio, ante tensiones y posibles decepciones en el trabajo, cuida tu salud mental: haz pausas de respiración lenta, mantén límites claros y comparte lo que sientes con alguien de confianza; una caminata breve ayudará a descargar la tensión.