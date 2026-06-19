Un esfuerzo diplomático que vuelve a colocar a la región en el centro de interés de las potencias tecnológicas más relevantes. (Fuente: TASS)

Rusia ha reafirmado su protagonismo en la agenda regional mediante la presentación de una propuesta de cooperación tecnológica en materia de defensa destinada a diversas naciones de América Latina. Esta iniciativa emerge en un contexto de creciente disputa internacional por influencia, buscando fomentar el desarrollo de capacidades locales a través de acuerdos industriales y transferencia de conocimientos.

La propuesta fue formulada en el contexto de una de las ferias más importantes del sector defensa en Brasil y se encuentra alineada dentro de una estrategia más amplia de Rusia para mantener presencia técnica y comercial en América Latina. Esta acción tiene lugar en un contexto internacional compuesto por tensiones geopolíticas y transformaciones en las alianzas tradicionales, reavivando el interés por innovadores esquemas de cooperación.

Lejos de ser un anuncio aislado, la iniciativa tiene como objetivo fortalecer vínculos a largo plazo con actores regionales, integrando transferencia de conocimiento, cooperación industrial y desarrollo conjunto en áreas relacionadas con la defensa.

El planteo abarca contactos con gobiernos de Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Brasil, con la intención de establecer espacios de colaboración conjunta con Estados y empresas del sector. De acuerdo con lo indicado, el enfoque está en proyectos estratégicos de largo plazo, dirigidos tanto a la fabricación como a la innovación en tecnología aplicada al ámbito militar.

Cómo la tecnología militar de Rusia impulsa la defensa en Latinoamérica

La propuesta incluye asociaciones para el desarrollo y la producción conjunta de diversos sistemas militares, con la participación de empresas locales. Según explicó su director general, Alexander Mikheev, el objetivo de la participación rusa fue discutir proyectos de cooperación tecnológica con países latinoamericanos.

Rosoboronexport indicó que este tipo de cooperación responde al interés de varios países por avanzar hacia una mayor autonomía estratégica, mediante el fortalecimiento de sus propias industrias de defensa. Según lo expuesto, el enfoque se orienta a profundizar la colaboración con países de la región a través de proyectos industriales y tecnológicos, en un contexto donde diversas naciones buscan diversificar proveedores y fortalecer sus capacidades en el sector estratégico.

La confirmación oficial se produjo el 1 de abril de 2025, cuando Rosoboronexport, la entidad estatal responsable de las exportaciones de armamento ruso, ratificó la propuesta durante la feria LAAD 2025, que tuvo lugar en Río de Janeiro. Este evento es considerado el principal encuentro de defensa y seguridad en América Latina.

Entre las áreas mencionadas por la compañía se encuentran:

Armas pequeñas y armamento ligero .

Vehículos aéreos no tripulados (drones) .

Armas de precisión .

Vehículos blindados .

Equipos y plataformas navales.

Un esfuerzo diplomático que vuelve a colocar a la región en el centro de interés de las potencias tecnológicas más relevantes. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

LAAD: Brasil lidera el impulso regional hacia el desarrollo industrial

Durante LAAD 2025, la delegación rusa llevó a cabo reuniones con representantes de ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Brasil y de otros países de América Latina. Aunque su estand fue de menor tamaño en comparación con otros fabricantes internacionales, la empresa supo aprovechar el espacio para establecer encuentros privados y llevar a cabo presentaciones técnicas.

En la exposición se exhibieron réplicas de diversos sistemas considerados de interés para la región, tales como los cazas Su-57E y Su-35, el tanque T-90MS y el navío de transporte BK-16E, todos pertenecientes al catálogo exportable de la industria militar rusa.