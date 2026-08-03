La Inteligencia Artificial analizó los distintos escenarios relacionados con una posible Tercera Guerra Mundial y estableció cuáles serían los países latinoamericanos más impactados por el conflicto. (Fuente: Representación creada con IA)

En el contexto actual, surge la importante pregunta: ¿qué países latinoamericanos serían los primeros en experimentar las consecuencias de un conflicto que podría intensificarse?

Los recientes acontecimientos en la arena geopolítica, junto con la creación de nuevas alianzas militares y la expansión del armamento avanzado generan legítimas preocupaciones a nivel internacional.

La discusión sobre la Tercera Guerra Mundial ha cobrado mayor relevancia en el debate público, sobre todo a raíz del incremento de las tensiones entre Estados Unidos, Rusia y China.

Según un análisis realizado por Inteligencia Artificial, determinados países de América Latina presentan un estado de vulnerabilidad, influenciados por su cercanía con potencias aliadas, así como por su capacidad militar, potencial económico u relevancia política en la región.

Guerra Mundial III: países de Latinoamérica más expuestos al conflicto global

A continuación, se presentan los principales territorios que estarían en la línea de fuego según la Inteligencia Artificial:

El estudio sugiere que, en un contexto de conflicto bélico a gran escala, las naciones latinoamericanas que se verían más afectadas serían aquellas que mantienen alianzas estratégicas con potencias involucradas o que poseen recursos naturales y logísticos clave.

El fantasma de la Tercera Guerra Mundial y su impacto en Latinoamérica ante tensiones globales (foto: archivo).

Colombia, aliado clave de Estados Unidos en Sudamérica

Bogotá, en su carácter de capital política y centro militar del país, se erige como uno de los lugares más expuestos. Su ubicación en el centro del continente la define como un corredor geopolítico relevante para las potencias.

Colombia podría ser uno de los primeros países latinoamericanos en verse afectado. Su alianza histórica con Estados Unidos y su posición como socio estratégico en la región la hacen un posible objetivo de ataques en caso de represalias.

Venezuela, nexo geopolítico entre Rusia e Irán

Caracas se erige como un objetivo primordial dada su significativa reserva petrolera y la presencia de colaboración militar internacional. Venezuela se encuentra entre las naciones más vulnerables debido a su vínculo directo con Rusia e Irán, dos de los protagonistas esenciales en el conflicto a nivel global.

En caso de un conflicto armado, la caída de Venezuela tendría repercusiones directas en el suministro energético de toda América Latina, además de alterar el equilibrio político en la región.

México y Estados Unidos una alianza estratégica clave

Brasil, como la principal potencia de Sudamérica, desempeñaría un papel crucial en cualquier conflicto bélico a nivel global. Su capacidad financiera y su vasta extensión territorial lo posicionan tanto como una fortaleza como en un blanco estratégico.

São Paulo, como núcleo económico y financiero, podría ser uno de los primeros objetivos para desestabilizar los mercados. Río de Janeiro, debido a su importancia militar y simbólica, también se encuentra entre las ciudades más expuestas.

La proximidad de México como vecino inmediato de Estados Unidos lo sitúa en un contexto complicado. La Ciudad de México, centro político y económico del país, podría ser susceptible ante un conflicto transfronterizo o ataques destinados a desestabilizar a su aliado del norte.

Asimismo, su cercanía a las bases militares estadounidenses en el sur de EE.UU. eleva su nivel de riesgo en una guerra de gran escala.