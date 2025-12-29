La estrategia busca reducir accidentes y reforzar el respeto por los límites en corredores clave de la ciudad (Fuente: archivo).

Ya entraron en operación las nuevas cámaras de velocidad en Bogotá. Desde el pasado martes 16 de diciembre, once nuevos paneles informativos comenzaron a funcionar en distintos puntos estratégicos de la capital, tras la confirmación oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad.

La medida hace parte de una estrategia preventiva del Distrito para disminuir la siniestralidad vial y generar mayor conciencia entre los conductores sobre el respeto a los límites establecidos.

Durante una rueda de prensa, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, explicó que estos dispositivos no solo cumplen una función de control, sino que buscan impactar directamente el comportamiento de quienes transitan por las vías más congestionadas y de mayor riesgo en la ciudad. La apuesta, insistió la funcionaria, es pedagógica y está enfocada en salvar vidas.

¿Dónde están ubicadas las nuevas cámaras de velocidad en Bogotá?

Los nuevos paneles informativos de velocidad fueron instalados en corredores con alto flujo vehicular y antecedentes de siniestros viales. Entre los puntos donde ya están operando se encuentran tramos de la carrera Novena, la autopista Norte, la calle 26 y otros ejes estratégicos definidos por la Secretaría de Movilidad.

Estos dispositivos muestran en tiempo real la velocidad a la que circulan los vehículos, permitiendo que los conductores corrijan su comportamiento de inmediato. La ubicación de las cámaras responde a estudios técnicos de movilidad y seguridad vial, priorizando zonas donde el exceso de velocidad representa un mayor riesgo para peatones, ciclistas y motociclistas.

¿Las cámaras de velocidad en Bogotá ya están multando?

Desde la Secretaría de Movilidad aclararon que esta primera etapa tiene un enfoque principalmente pedagógico y preventivo. Sin embargo, recordaron que el exceso de velocidad sí es una infracción vigente en el Código Nacional de Tránsito y que los controles sancionatorios continúan activos en la ciudad.

Las autoridades reiteraron que respetar los límites no depende únicamente de la presencia de cámaras, sino de una conducción responsable en todo momento, incluso en horarios de baja congestión.

¿De cuánto es la multa por exceso de velocidad en Colombia?

En Colombia, exceder los límites de velocidad corresponde a una infracción tipo C. La sanción económica equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), además de la posible inmovilización del vehículo, dependiendo del caso.

El valor exacto de la multa se actualiza cada año según el salario mínimo, por lo que la Secretaría de Movilidad recomienda a los conductores consultar los montos vigentes antes de realizar el pago y evitar sanciones innecesarias.

¿Habrá más cámaras de velocidad en otros puntos de la ciudad?

La Secretaría de Movilidad anunció que hará un seguimiento permanente al impacto de estos paneles informativos. Según el comportamiento de los conductores y los resultados en reducción de siniestros, no se descarta la instalación de nuevos dispositivos y la implementación de más medidas pedagógicas en otras zonas de Bogotá.