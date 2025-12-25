Milagro en el mundo animal | Vuelve el ave desaparecida en Sudamérica que atrapa mamíferos sin piedad.

Un notable avance en la conservación de la fauna sudamericana ha captado la atención de los investigadores. En un descubrimiento asombroso, se logró fotografiar un ejemplar juvenil de águila harpía en la selva misionera de Argentina.

Este terrible depredador es considerado una de las aves rapaces más imponentes y poderosas de Sudamérica, alimentándose principalmente de mamíferos. Este avistamiento, que no ocurría desde hace más de 20 años, pone de manifiesto la necesidad de proteger la biodiversidad de la región.

La presencia de esta especie es un indicativo de la salud ambiental de la región y este avistamiento subraya la urgencia de conservar estos hábitats para garantizar su supervivencia y la de muchas otras especies que comparten su entorno.

El renacer del águila harpía: su descubrimiento

La localización de la joven águila fue posible gracias a la experiencia acumulada por Encabo y Moya, quienes conocían bien la zona y utilizaban técnicas como el uso de cámaras de largo alcance y el monitoreo de sonidos de la especie para atraer a las aves.

El avistamiento de este ejemplar joven, de aproximadamente dos años de edad, proporciona una visión del estado de salud de la población de águilas harpías en la región. El trabajo de Encabo, Moya y otros investigadores, como Facundo Barbar y el equipo de la Fundación Caburé, es esencial para continuar el estudio y conservación de esta especie en peligro de extinción.

Durante su búsqueda, los investigadores se enfrentaron a la dificultad de trabajar en una zona selvática de gran extensión, con más de 240.000 hectáreas de bosque denso, lo que complicaba considerablemente la localización del águila. Además, las águilas harpías son aves muy escurridizas, que suelen volar bajo entre las copas de los árboles y son difíciles de avistar.

A lo largo de este tiempo, ambos científicos han dedicado innumerables horas de campo en busca de esta rara especie, recorriendo las reservas de Misiones y otras provincias argentinas como Formosa, Salta y Jujuy. A pesar de haber encontrado otros ejemplares de aves rapaces, el águila harpía se les había escapado hasta esta histórica mañana de finales de julio.

La captura de la imagen de la joven águila harpía por parte de Manuel Encabo y Sergio Moya no fue fruto de la casualidad, sino de un incansable trabajo de investigación que comenzó hace más de 20 años.

Un hallazgo histórico: fotografían un águila harpía en la selva misionera de Argentina (foto: archivo).

El águila harpía: una especie amenazada en peligro de extinción

El águila harpía, reconocida como una de las aves más poderosas y grandes a nivel mundial, enfrenta serias amenazas que comprometen su existencia. Históricamente, ha habitado las selvas de Sudamérica; sin embargo, su población ha sufrido una drástica disminución debido a la pérdida de su hábitat natural y la caza furtiva.

Esta ave, que puede alcanzar un tamaño impresionante y pesar hasta 9 kilos, se posiciona como un depredador tope en su ecosistema, alimentándose principalmente de mamíferos como monos y perezosos.