El avance de la inteligencia artificial abrió la puerta a nuevos escenarios de análisis sobre conflictos globales. En este contexto, herramientas como ChatGPT permiten simular posibles situaciones geopolíticas en función de variables como poder militar, ubicación estratégica y alianzas internacionales. Estas proyecciones no son predicciones reales, pero sí sirven como ejercicios teóricos para entender cómo podrían desarrollarse ciertos escenarios. Con el aumento de las tensiones en distintas regiones del mundo, muchos analistas y usuarios podrían preguntarse qué ciudades podrían ser clave en un hipotético conflicto global y por qué tendrían un rol estratégico. De acuerdo con una simulación realizada con ChatGPT, algunas ciudades aparecen como puntos estratégicos debido a su relevancia política, económica o militar. Entre ellas se destacan: Estas ciudades no son elegidas al azar, sino que concentran infraestructura clave y centros de decisión, lo que las vuelve relevantes en cualquier análisis teórico. Las simulaciones realizadas con inteligencia artificial tienen en cuenta distintos elementos para elaborar escenarios. Entre los principales factores se incluyen: A partir de estos datos, la IA construye modelos que permiten identificar posibles puntos críticos, aunque sin afirmar que estos eventos ocurrirán. Es importante tener en cuenta que estas proyecciones no representan hechos confirmados ni anticipan un conflicto real. Se trata de ejercicios hipotéticos basados en información disponible y patrones históricos. En este sentido, el uso de inteligencia artificial en estos temas apunta más a la comprensión de escenarios complejos que a la predicción concreta de eventos futuros.