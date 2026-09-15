Encuentran el mayor tesoro de toda la Humanidad: arqueólogos recuperan del fondo del mar una de las 7 maravillas del mundo

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El Faro de Alejandría, que es considerado una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, ha vuelto a atraer el interés académico, gracias a una reciente misión arqueológica que logró extraer del fondo marino partes significativas de esta icónica construcción situada en la costa egipcia.

A pesar de que los fragmentos del monumento fueron localizados en el fondo marino hace varias décadas, una nueva expedición científica ha permitido recuperar piezas monumentales para un análisis detallado con técnicas modernas y progresar en un plan de reconstrucción digital de la estructura.

Los trabajos fueron llevados a cabo por un equipo de arqueólogos franceses que han estado investigando durante años los vestigios sumergidos del antiguo faro, el cual sirvió como punto de referencia para los navegantes en el Mediterráneo a lo largo de los siglos.

Extraen 22 bloques monumentales: ¿qué revelarán?

La misión fue liderada por expertos del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, quienes lograron recuperar 22 grandes bloques de piedra provenientes de las ruinas del faro.

Entre las piezas extraídas se encuentran elementos arquitectónicos de considerable tamaño vinculados a la entrada monumental de la edificación, así como bloques pertenecientes a la base de la estructura. Según informan los investigadores, algunas de estas piezas presentan un peso que oscila entre 70 y 80 toneladas.

El material recuperado será sometido a procesos de documentación, análisis y escaneo tridimensional dentro del marco del programa Pharos, una iniciativa científica destinada a reconstruir digitalmente el aspecto original del monumento.

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Por qué este hallazgo podría transformar la investigación

Los especialistas han indicado que la extracción de estos elementos permitirá adquirir nueva información sobre el diseño y las técnicas constructivas empleadas en una de las obras más renombradas de la Antigüedad.

Entre los objetivos fundamentales del proyecto se encuentran:

Digitalizar elementos arquitectónicos de considerables dimensiones.

elementos arquitectónicos de considerables dimensiones. Analizar las técnicas de construcción vigentes en la época ptolemaica.

las técnicas de construcción vigentes en la época ptolemaica. Comparar los recientes hallazgos con los bloques previamente documentados en el fondo acuático.

los recientes hallazgos con los bloques previamente documentados en el fondo acuático. Avanzar en una reconstrucción virtual más exacta del faro.

en una reconstrucción virtual más exacta del faro. Preservar información histórica sobre uno de los monumentos más emblemáticos de la antigüedad mundial.

Los investigadores también comunicaron que algunas de las piezas recuperadas pertenecen a estructuras que aún están en fase de estudio para determinar, con precisión, su función dentro del complejo arquitectónico.

La increíble historia del Faro de Alejandría

El Faro de Alejandría fue erigido en la isla de Pharos durante la dinastía ptolemaica, entre los siglos IV e III antes de Cristo. Según diversas fuentes históricas, alcanzó una altura que superaba los 100 metros, lo que lo consolidó como una de las edificaciones más notables de su época.

Esta obra fue promovida por Ptolomeo I y culminada bajo el reinado de Ptolomeo II. En su cima se encontraba una fuente de luz que servía para guiar a los barcos que surcaban las aguas de la costa egipcia y la desembocadura del río Nilo.

Junto a la Gran Pirámide de Guiza, los Jardines Colgantes de Babilonia, el Templo de Artemisa en Éfeso, el Mausoleo de Halicarnaso, la Estatua de Zeus en Olimpia y el Coloso de Rodas, formó parte del renombrado conjunto de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

Así luce hoy la histórica construcción

Los registros históricos indican que el faro sufrió daños progresivos a causa de varios terremotos ocurridos entre los siglos X y XIV.

Parte de la estructura colapsó y numerosos bloques terminaron en el fondo del mar frente al puerto de Alejandría. Posteriormente, durante el siglo XV, muchas de las piedras que aún permanecían en la zona fueron reutilizadas para construir la Fortaleza de Qaitbey, erigida en el lugar donde se ubicaba el antiguo monumento.

Las piezas recuperadas en la misión de 2025 serán integradas al proyecto de documentación digital que procura reconstruir con mayor precisión la apariencia original de una de las obras más emblemáticas de la historia antigua.