El Gobierno de los Estados Unidos ha implementado medidas más estrictas en los controles fronterizos. Existe un permiso especial que permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que se trate de visitas breves. Los individuos que reúnan los requisitos del Visa Waiver Program (VWP) tienen la posibilidad de entrar sin necesidad de visa, utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Atención: la ESTA es un documento que requiere un pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país que forma parte del VWP. La ESTA es la autorización previa requerida para ciudadanos de países que integran el VWP que ingresen a EE. UU. por aire, mar o tierra (sí, incluida la frontera terrestre desde 2022). Autoriza estancias de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito. La autorización de la ESTA no asegura la admisión: la determinación final la toma el oficial de CBP en el punto de entrada. Únicamente los ciudadanos de naciones que están incluidas en el VWP pueden llevar a cabo lo siguiente: La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que autoriza viajar sin visado a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Aplica a ciudadanos de países adscritos que realicen visitas cortas por turismo, negocios o tránsito. Es un permiso anticipado: se gestiona en línea y, si es aprobado, permite el embarque; el ingreso final siempre la decide CBP al llegar al punto de entrada. Desde 2022 también se requiere ESTA para quienes ingresan vía frontera terrestre, además de aire y mar. La autorización queda vinculada al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, usualmente, tiene vigencia de hasta 2 años (o hasta que venza el pasaporte), admite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se conserven las condiciones del programa.