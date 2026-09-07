Pocos lo saben | Para qué sirven las bolas de cemento que están en los andenes y por qué son importantes

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En calles, parques y zonas comerciales es habitual encontrar grandes bolas de cemento instaladas sobre los andenes. Aunque a simple vista pueden parecer elementos decorativos, su presencia responde principalmente a razones de seguridad y organización del espacio público.

Estas estructuras funcionan como bolardos o barreras físicas y buscan impedir que carros, motos u otros vehículos estacionen, circulen o ingresen en sectores reservados para los peatones. Su ubicación permite establecer una separación clara entre la calzada y las zonas de circulación peatonal.

Para qué sirven las bolas de cemento que están en los andenes

Su función principal es crear un obstáculo físico que limite el acceso vehicular sin impedir el paso normal de las personas. Por esta razón, suelen instalarse en lugares donde existe riesgo de que los conductores invadan el andén para estacionar o realizar determinadas maniobras.

También pueden encontrarse en plazas, parques, entradas de edificios y otros espacios públicos en los que se necesita mantener una separación entre vehículos y peatones.

A diferencia de una señal que simplemente indica una prohibición, estas estructuras impiden físicamente el avance de un vehículo hacia determinados sectores.

Por qué tienen forma de bola

El diseño esférico permite cumplir la función de barrera y, al mismo tiempo, integrarse al mobiliario urbano de una manera menos invasiva que otros elementos de protección.

Sin embargo, no todos los bolardos tienen esta forma. Dependiendo del lugar pueden utilizarse postes de diferentes materiales, bloques de concreto u otras estructuras diseñadas para delimitar las áreas peatonales.

Pocos lo saben | Para qué sirven las bolas de cemento que están en los andenes y por qué son importantes

Lo importante no es tanto su apariencia sino su ubicación, se distribuyen de manera que los vehículos no puedan atravesar el espacio entre ellos, mientras se conserva un sector suficiente para el desplazamiento de los peatones.

Por qué son importantes para los peatones

La instalación de estas barreras ayuda a reducir la invasión de los andenes por parte de vehículos, especialmente en sectores con alto tránsito o problemas de estacionamiento.

De esta manera, contribuyen a mantener despejados los espacios destinados a caminar y a establecer una separación física respecto de la circulación vehicular.

También pueden utilizarse para proteger accesos y delimitar determinadas zonas públicas, aunque su función específica depende del diseño y las necesidades de cada espacio.

Por eso, la próxima vez que aparezcan estas características bolas de cemento sobre un andén, no necesariamente se trata de una decisión estética, son elementos de protección y ordenamiento urbano que buscan mantener a los vehículos fuera de las zonas destinadas a los peatones.