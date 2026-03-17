En Colombia, las normativas de tránsito establecen controles específicos para aquellos que desean renovar su licencia de conducción, particularmente en etapas avanzadas de la vida. Aunque no se impone un límite máximo para continuar conduciendo, es imperativo realizar una verificación periódica de la aptitud física, capacidad visual y estado cognitivo de cada conductor. Para quienes superan los 65 años, estas evaluaciones se convierten en un requisito fundamental al momento de actualizar su documento. Esta normativa no es reciente, ya que desde hace años se establece que toda renovación debe incluir un examen médico en un centro autorizado por las autoridades de tránsito. Asimismo, ante los ajustes recientes en los requisitos de tránsito, numerosos conductores buscan conocer con precisión cada cuánto deben actualizar su licencia, qué evaluaciones médicas son obligatorias y cuáles son los pasos necesarios para completar el proceso dentro del RUNT. De acuerdo con lo estipulado por la normativa de tránsito, los plazos para la renovación varían según la edad del conductor: Para la renovación de la licencia, es esencial: Las autoridades enfatizan que la exigencia del examen médico de aptitud no constituye una nueva medida, sino un procedimiento reglamentario vigente desde hace años, diseñado para fortalecer la seguridad vial. A través de estas evaluaciones periódicas, los organismos de tránsito buscan garantizar que cada conductor continúe apto para manejar y prevenir incidentes en las vías del país. En Colombia, todos los conductores, sin importar su edad, deben presentar un examen médico de aptitud para renovar su licencia, conforme a las normas establecidas por el Código Nacional de Tránsito. Esta valoración es indispensable para certificar que la persona mantiene las capacidades físicas, cognitivas y motrices necesarias para conducir con seguridad.