La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato de las sedes de Andrés Carne de Res en Chía y Andrés D.C. en Bogotá, tras detectar fallas críticas en materia de seguridad que podrían generar incendios, explosiones o intoxicaciones.

La medida se adoptó luego de que las inspecciones realizadas entre el 10 y 11 de septiembre de 2025 revelaran un panorama alarmante en ambos establecimientos.

De acuerdo con la SIC, las irregularidades encontradas “constituyen un alto riesgo para la vida humana”, motivo por el cual la entidad impuso una suspensión total de las actividades económicas hasta que se demuestre que las condiciones fueron corregidas y certificadas por personal técnico especializado.

Cierre de Andrés Carne de Res: fallas graves en los sistemas de gas y electricidad

El informe técnico entregado por la autoridad reveló deficiencias severas en las instalaciones eléctricas, incluyendo cables expuestos, tableros de distribución deteriorados y ausencia de sistemas de protección ante cortocircuitos y sobrecargas. Estos problemas incrementan de forma considerable el peligro de electrocución o incendios en espacios con alta concurrencia de personas.

A su vez, las instalaciones de gas combustible presentaban falta de ventilación, uniones sin protección anticorrosiva y ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y el Reglamento de Gas Combustible (RETIGAS).

Según la SIC, esta combinación de fallas genera un riesgo potencial de explosión o intoxicación que ameritó la clausura inmediata.

Cierran las dos sedes insignia: cuáles son

La medida afecta a las dos sedes más representativas del grupo empresarial: la de Chía, ubicada en la Calle 3 No. 11A-56, y la de Bogotá, en la Calle 82 No. 12-15/21, conocidas por su mezcla de gastronomía, música y entretenimiento. Ambas fueron obligadas a suspender completamente sus operaciones, desde la atención al público hasta los eventos y espectáculos.

El impacto económico es significativo, especialmente en temporada alta. Cientos de trabajadores directos e indirectos se ven afectados, mientras que el cierre temporal implica pérdidas millonarias para la compañía.

Multas, sanciones y pasos para la reapertura

La Superintendencia advirtió que el incumplimiento de la orden de cierre puede acarrear multas de hasta 2000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a más de 2600 millones de pesos, según el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.

Por su parte, la empresa Andrés Carne de Res aseguró que ya implementó las adecuaciones exigidas y presentó la documentación ante la SIC para que se realice una nueva inspección de verificación. No obstante, la reapertura dependerá de la evaluación técnica y del cumplimiento total de los estándares de seguridad establecidos.

¿Qué sucede con las otras sedes de Andrés Carne de Res?

La orden de clausura no aplica a las sedes de Medellín, Santa Marta ni Cartagena, que continúan operando con normalidad. La medida se limita exclusivamente a los locales de Chía y Bogotá, los cuales deberán demostrar que ya no representan riesgo alguno para el público.

Desde la SIC recalcaron que la decisión busca proteger la vida y la integridad de los consumidores, reforzando el mensaje de que la seguridad debe ser una prioridad en todos los establecimientos de alta afluencia del país.