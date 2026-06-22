China enviará buses eléctricos de última generación y convertirá a este país latino en referente del transporte sostenible.

Un ambicioso proyecto de renovación del transporte público ha comenzado a desarrollarse en Quito, donde se han introducido nuevos trolebuses eléctricos de origen chino que aspiran a modernizar el sistema y mitigar el impacto ambiental. Las primeras unidades ya se encuentran en funcionamiento.

De acuerdo con un informe del medio especializado Sustainable Bus, esta iniciativa es parte de un plan para actualizar la flota de una red fundamental para la movilidad urbana, con el propósito de optimizar el servicio y avanzar hacia un modelo más sustentable en una de las principales ciudades de la región.

Buses eléctricos en Quito: así son las nuevas unidades y por qué destacan

Uno de los aspectos más innovadores es su sistema de alimentación dual, el cual permite a los vehículos operar tanto conectados a la red eléctrica como mediante baterías. Esto favorece su circulación en tramos donde no existe infraestructura eléctrica, mejorando de esta forma la continuidad del servicio.

El proyecto contempla la incorporación de 60 trolebuses articulados diseñados y fabricados por la empresa china Yutong, los cuales serán utilizados en el sistema de transporte de la capital ecuatoriana.

Estos vehículos poseen una longitud superior a 18 metros de largo y tienen la capacidad de transportar a numerosos pasajeros. Además, se caracterizan por proporcionar accesos más rápidos gracias a sus puertas ubicadas en ambos lados y su capacidad de adaptación a plataformas elevadas.

Los nuevos trolebuses eléctricos forman parte de un plan de modernización del transporte en Quito. Yutong

La actualización clave de un sistema con décadas en funcionamiento

El proyecto incluye una inversión considerable y constituye una parte fundamental de una estrategia más abarcadora para fortalecer el transporte público en la ciudad, con énfasis en la sostenibilidad y la disminución de emisiones.

La modernización de la red de trolebuses de Quito, que se aproxima a sus 30 años de operación, ocurre en un momento crucial. La renovación de la flota tiene como objetivo no solo enriquecer la experiencia de los usuarios, sino también mejorar la eficacia del sistema.

La implementación de este tipo de iniciativas podría incentivar a otras ciudades de América Latina a adoptar tecnologías análogas. Su adopción no solo optimiza el servicio, sino que también colabora en la reducción de la dependencia de combustibles fósiles.