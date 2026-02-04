En esta noticia Todos los cortes de luz programados para este miércoles 4 de febrero

Durante este miércoles, 4 de febrero de 2026, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

Charalá

Los cortes de suministros se realizarán en Barrio Bolivar sectores de la carrera 16,17A,18 y 19 con calles 19,20 y 20A durante las 08:00 - 10:00 horas por obras de remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

La interrupción del suministro se realizará en Barrio Buenos Aires sectores de las calles 45, 46 y 47 con carreras 19 y 20 durante las 07:15 - 10:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Los cortes de luz programados para este miércoles en Colombia (foto: Pexels).

Tona

Los cortes serán en Algunos sectores de la vereda Caragua durante las 08:30 - 10:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Interrupciones del servicio en Urbanizaciones San Gerardo I y Torres de Santo Domingo así mismo como el IPA y la Policlínica durante las 05:00 - 10:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barbosa

Cortes en Algunos sectores de las veredas Pozo Negro y La Palma durante las 08:30 - 10:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

La Belleza

Cortes en Algunos sectores de las veredas La Humareda y Berlín durante las 09:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Interrupciones en Urbanización Villa Plata durante las 07:00 - 12:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Puente Nacional

Cortes de energía en Algunos sectores de las veredas Semisa e Iroba durante las 08:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Rionegro

Cortes del suministro en Algunos sectores de la vereda La Popa durante las 11:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Interrupciones en Barrio Arenales sectores de la carrera 17 con calle 43A durante las 10:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barbosa

Cortes en Algunos sectores de la vereda Cristales durante las 11:30 - 14:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Puente Nacional

Cortes en Algunos sectores de la vereda Bajo Semisa durante las 11:00 - 14:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Saboyá

Interrupciones en Algunos sectores de la vereda Pantanos durante las 09:00 - 14:00 horas por Mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Interrupciones de electricidad en Barrio Alto de los Ángeles durante las 13:15 - 15:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

San Pablo

Cortes por Veredas Vija, Tabacuru, Caño de oro, san juan bajo, san juna medio, Alto sicue, Bajo sicue, Villanueva, Caño Frio, El Retorno, Alto cañabraval, Los Fundos, Montecarmelo, Cerro Azúl, Alto Berlín y Alto San Juan durante las 07:30 - 15:50 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Sabana De Torres

Cortes en Barrio Comuneros sectores de las calles 15 y 15A con carrera 22A y 23 durante las 07:00 - 16:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Lebríja

Interrupciones en Algunos sectores de las veredas Vanegas, Tambo Quemado, Golconda y Miralindo durante las 07:30 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Matanza

Cortes en Algunos sectores de las veredas San Carlos, Capilla, Aventino, Vega Grande, Cuchilla, San Isidro, Tanque y Ciaga durante las 07:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Rionegro

Cortes en Algunos sectores de las veredas Berlin, La Loma, Bremen, San Carlos, Capilla, Aventino, Vega Grande, Cuchilla, San Isidro, Ciaga, Tanque, Altobravo, Quebraditas, Filo, Santa Marta, Sucre, Plazuela, Santana,Libano, Sinai, Paramillo y Maveda durante las 07:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Puente Nacional