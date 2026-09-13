La integridad aparece en las decisiones cotidianas, en la forma de gestionar una organización y en los vínculos que construye con sus colaboradores, socios y con la sociedad. Ese fue uno de los ejes que atravesó una nueva edición de Modo Compliance, el encuentro organizado por YPF que reunió a referentes del ámbito público y privado y a especialistas internacionales.

El evento contó con la moderación y liderazgo de María Archimbal, Chief Compliance Officer de YPF, quien remarcó el valor estratégico de este espacio de intercambio: “Es el sexto año consecutivo en el que generamos estas jornadas para traer speakers nacionales e internacionales de primer nivel a conversar sobre la agenda global de integridad”

A lo largo de la jornada, distintas voces analizaron cómo evolucionan los programas de compliance frente a un escenario cada vez más complejo, dinámico e interconectado. Gobernanza corporativa, anticorrupción, regulación internacional y gestión de riesgos fueron algunos de los temas que marcaron la agenda.

Una cultura que se construye todos los días

El presidente y CEO de YPF Horacio Marín destacó el lugar que ocupa la integridad dentro de la compañía en la apertura del evento

“En YPF, la integridad forma parte de nuestra cultura y de nuestro ADN. Se refleja en cada decisión que tomamos, en el cumplimiento de nuestros compromisos, en la transparencia con la que actuamos y, sobre todo, en la confianza que construimos con nuestros colaboradores, nuestros socios y toda la sociedad”, señaló Marín.

María Archimbal, Chief Compliance Officer de YPF

Archimbal explicó que la integridad es la forma en la que la compañía lleva adelante sus negocios. “Somos una empresa de Oil & Gas, ese es el qué. Y la integridad, la transparencia y la ética son el cómo: la forma en la que avanzamos en la gestión de nuestros negocios. No porque la norma lo exija, sino por la convicción de que es la única forma de operar”, mencionó.

A su vez, Archimbal enfatizó que la cultura de transparencia requiere un compromiso permanente en todos los niveles. “El granito de arena que aporta cada uno, desde la alta dirección y los mandos medios hasta toda la organización, es clave para que la cultura eche raíces, sea sustentable en el largo plazo y proteja la reputación de la compañía”, explayó.

El riesgo también está en los terceros

Uno de los temas centrales de la jornada estuvo relacionado con la gestión de los riesgos asociados a terceros, un aspecto relevante para las organizaciones que trabajan con múltiples actores dentro de sus cadenas de valor.

Michael Paik, director Senior y asesor jurídico principal de Compliance Global en McDonald’s, junto a María Archimbal.

Sobre este punto expuso Michael Paik, director Senior y asesor jurídico principal de Compliance Global en McDonald’s, quien aportó una mirada sobre los desafíos que implica gestionar estos riesgos dentro de organizaciones de alcance global.

El encuentro también incorporó una perspectiva basada en experiencias profesionales concretas. Richard Bistrong, FCPA, Consultor Anti-Soborno, Ética y Cumplimiento, compartió su recorrido y los aprendizajes derivados de los dilemas y decisiones que atravesó durante su carrera en el ámbito de los negocios internacionales.

Gobernanza, regulación y nuevos desafíos

El primer panel estuvo dedicado a la gobernanza corporativa y la integridad en la gestión. Participaron Alejandro Díaz, Síndico General de la Nación; Diego Martín Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas; y Santiago Wortman Jofre, líder del equipo de Mercados de Capital e Instituciones Financieras de la Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE.

El debate permitió abordar el rol de la integridad en la gestión de las organizaciones y los desafíos que surgen en un contexto donde las decisiones empresariales están cada vez más atravesadas por nuevas regulaciones y estándares internacionales.

La agenda continuó con un panel dedicado al fortalecimiento de los programas de compliance y anticorrupción desde una perspectiva global, con la participación de María González Calvet y Sean Seelinger, socios de Ropes & Gray LLP.

Más tarde, especialistas de estudios internacionales y nacionales analizaron la evolución de la regulación y los nuevos desafíos relacionados con la FCPA, la SEC y el DOJ. El panel contó con María Elena Lapetina, Lisa Vicens, William Barry, Maximiliano D’Auro y Jason Linder.

El cierre estuvo a cargo de Delia Ferreira Rubio, consultora internacional de Integridad, ex presidenta de Transparency International y miembro del Consejo Global sobre Buen Gobierno del Foro Económico Mundial. Su participación permitió poner en perspectiva los avances alcanzados y, al mismo tiempo, profundizar sobre la necesidad de continuar fortaleciendo una cultura basada en la integridad y la transparencia frente a los nuevos desafíos del contexto.