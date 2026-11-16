Banco Supervielle presentó PollenX, una solución de Banking as a Service (BaaS) que busca llevar su infraestructura bancaria y tecnológica al interior de los productos y servicios de otras compañías.

La iniciativa apunta a empresas, fintechs y plataformas digitales que buscan incorporar servicios financieros a sus propios ecosistemas, sin necesidad de desarrollar desde cero toda la infraestructura necesaria para ofrecerlos.

A través de esta propuesta, el banco abre sus capacidades para que otras organizaciones puedan integrar cuentas, pagos, transferencias y soluciones de financiación directamente en sus operaciones.

El planteo es que los servicios financieros estén disponibles en el mismo lugar donde las personas y las empresas ya realizan sus actividades cotidianas. Así, una plataforma de comercio, una compañía de logística o una fintech puede sumar herramientas bancarias a su propuesta sin que sus usuarios tengan que cambiar de aplicación o abandonar su entorno habitual.

PollenX: cómo funciona

PollenX utiliza APIs, interfaces que permiten conectar distintos sistemas y compartir funcionalidades. Mediante estos mecanismos y modelos flexibles de integración, las compañías pueden seleccionar los servicios que necesitan e incorporarlos a sus propios procesos.

La propuesta incluye desde cuentas virtuales, transferencias, pagos y cobranzas hasta herramientas de recaudación, financiación, gestión de liquidez y conciliación. El objetivo es que cada integración responda a las particularidades de la industria y al funcionamiento de cada negocio.

El lanzamiento de PollenX se inscribe en una transformación que modifica la manera en que las entidades financieras se relacionan con sus clientes. Con el avance de las finanzas embebidas, los servicios bancarios dejan de estar concentrados exclusivamente en las aplicaciones y canales de los bancos para incorporarse a plataformas de terceros.

En ese esquema, Supervielle aporta la infraestructura financiera, tecnológica, operativa y regulatoria, mientras que cada empresa conserva el control de la relación con sus clientes y de la experiencia que les ofrece.

“Con Supervielle PollenX ampliamos las formas en que acompañamos a las empresas: ponemos nuestra infraestructura y respaldo bancario al servicio de sus negocios para que puedan ofrecer soluciones financieras dentro de sus propios productos y canales. Queremos ayudarles a simplificar operaciones, fortalecer la relación con sus clientes y desarrollar nuevas fuentes de ingresos” , afirmó Gustavo Manriquez, CEO de Banco Supervielle.

Gustavo Manriquez, CEO de Banco Supervielle. Supervielle

Una billetera digital para una cadena logística: un ejemplo concreto

Uno de los casos que permite entender el alcance de esta tecnología es el de una compañía de logística que cuenta con su propia billetera digital. A través de PollenX, podría ofrecer cuentas, pagos y cobranzas a transportistas, proveedores y clientes sin que ninguno de ellos tenga que salir de su plataforma.

Sobre esa misma infraestructura, la empresa también podría incorporar herramientas de supply chain finance, como adelantos de pagos a proveedores o financiación de facturas, a partir de la información que genera su propia operación.

De esta manera, una compañía puede ampliar los servicios que ofrece a su red de proveedores y clientes, mejorar la liquidez de toda la cadena y desarrollar nuevas fuentes de ingresos. Del otro lado, el banco proporciona la infraestructura, el fondeo y el respaldo regulatorio necesarios para sostener esas operaciones.

El modelo plantea un cambio en la distribución de los servicios financieros: las empresas ya no necesitan limitarse a ofrecer sus productos tradicionales, sino que pueden sumar soluciones bancarias como parte de su propia propuesta de valor.

Leonardo Maglia, Chief Technology Officer de Banco Supervielle Supervielle

La tecnología y los equipos detrás de la integración

Más allá de la plataforma tecnológica, desde Supervielle destacan que el desarrollo de estas soluciones requiere un trabajo conjunto con cada compañía. La integración no responde a un esquema único, sino que parte de las necesidades operativas y comerciales de cada negocio.

En ese sentido, Leonardo Maglia, Chief Technology Officer de Banco Supervielle, explicó que la propuesta permite conectar las capacidades bancarias del grupo con los sistemas de otras empresas mediante APIs y distintos modelos de integración.

“Trabajamos junto a cada compañía para definir qué servicios necesita y cómo incorporarlos a sus procesos, con foco en la seguridad y la confiabilidad de la operación” , señaló.

Por su parte, Juan Pablo Ron, Head of Banking as a Service de Banco Supervielle, puso el foco en el componente humano detrás del desarrollo. Según explicó, el equipo reúne especialistas en tecnología, producto, negocios, operaciones y cumplimiento regulatorio para acompañar a las empresas desde el diseño de la solución hasta su implementación.

La combinación de conocimiento bancario, capacidad técnica y entendimiento de cada industria busca que las integraciones no queden limitadas a una herramienta tecnológica, sino que se traduzcan en soluciones concretas para el funcionamiento de cada negocio.

Con PollenX, Supervielle busca ampliar su participación en un ecosistema financiero cada vez más conectado, en el que los servicios bancarios pueden formar parte de experiencias digitales de múltiples sectores.

La apuesta consiste en trasladar su infraestructura a nuevos espacios de interacción y acompañar a las compañías en el desarrollo de propuestas que integren servicios financieros a sus operaciones.