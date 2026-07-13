La industria hotelera en Argentina sigue sumando inversiones y protagonistas. En ese escenario, Fontenla, la empresa argentina especializada en mobiliario premium e interiorismo, fue elegida para desarrollar el equipamiento integral del nuevo Hilton Garden Inn Thays Parque Leloir, uno de los proyectos hoteleros más ambiciosos del oeste del Gran Buenos Aires.

La compañía será la responsable de fabricar el mobiliario de las habitaciones y de los principales espacios comunes del establecimiento, en una obra que busca combinar diseño, confort y funcionalidad para ofrecer una experiencia diferencial a sus futuros huéspedes.

Un proyecto con apuesta al diseño argentino

El acuerdo fue firmado entre Fontenla y Romay Desarrollos Inmobiliarios, desarrolladora a cargo del emprendimiento, durante un encuentro realizado en el complejo donde se levanta el hotel.

La empresa tendrá a su cargo la producción del equipamiento para distintos sectores del hotel. Entre ellos se destacan:

Habitaciones con mesas de luz, mesas de desayuno, sillones individuales, puff y sofás.

Lobby principal con sillones, una mesa Puro de gran formato, sofás y banquetas.

Restaurante con mesas y sillas con apoyabrazos diseñadas especialmente para el proyecto.

Fontenla fue seleccionada por su experiencia de 77 años de trayectoria en proyectos corporativos y hoteleros de alta gama, además de su capacidad para desarrollar mobiliario a medida bajo estándares internacionales.

Más que muebles: una parte clave de la experiencia del huésped

Para Fontenla, el desafío trasciende la fabricación de mobiliario. La compañía busca que cada pieza contribuya a la experiencia integral de quienes se hospeden en el hotel.

“Estamos muy felices de haber sido elegidos para participar en un proyecto tan importante como el de Hilton Thays Parque Leloir. Este tipo de obras representan un desafío que asumimos con mucho compromiso, porque entendemos que el mobiliario forma parte de la experiencia que vivirá cada huésped”, destacó Roberto Fontenla, presidente de la empresa.

Así será el nuevo Hilton Garden Inn

El hotel, cuya construcción ya se encuentra avanzada y prevé abrir sus puertas el próximo año, contará con 72 habitaciones de distintas categorías y una amplia oferta de servicios orientados tanto al turismo como al segmento corporativo.

Entre sus principales instalaciones se destacan:

Tres salones para eventos.

Centro de convenciones con capacidad para 400 personas.

Spa.

Piscinas cubiertas y al aire libre.

Gimnasio.

Restaurante.

El desarrollo, diseñado por el arquitecto Gustavo Romay, se levanta sobre un predio de 2,5 hectáreas que combina espacios verdes con infraestructura urbana y que fue distinguido con el premio Müchtek Arquitectura a la mejor arquitectura comercial de América Latina.

Diseño argentino para el sector a nivel internacional

La participación en este proyecto representa un nuevo avance para Fontenla dentro del segmento corporativo y hotelero, un mercado en el que la empresa amplía su presencia con desarrollos de gran escala.

“Que una cadena hotelera de prestigio internacional vuelva a confiar en nuestro trabajo es un reconocimiento a nuestra trayectoria, a la calidad de nuestros productos y al compromiso de todo nuestro equipo”, afirmó Fernando Fontenla, vicepresidente de la compañía.

El ejecutivo explicó que actualmente la empresa ya se encuentra en plena etapa de producción del mobiliario, con foco en combinar diseño, confort, funcionalidad y altos estándares de calidad para cada uno de los ambientes del hotel.