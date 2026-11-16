Una consulta puede empezar con una mancha y terminar hablando de sueño. Puede comenzar con una preocupación por el cuerpo y revelar, después de algunas preguntas, un cansancio que lleva meses. Para la Dra. Velia Lemel, fundadora y directora médica de Clínica LEMEL, esos desvíos no son secundarios: muchas veces explican qué hay detrás del motivo por el que una persona llegó al consultorio.

Esa observación fue transformando la manera de trabajar de la clínica. Lo que comenzó como un espacio de dermatología y láser incorporó otras especialidades y herramientas hasta desarrollar una propuesta de dermatología y BioWellness, organizada alrededor de cuatro dimensiones: Skin, Body, Mind y Longevity. El punto de partida, sin embargo, permanece intacto: escuchar, evaluar y recién después indicar.

La consulta que empieza en la piel, pero no siempre termina ahí

La historia de LEMEL comenzó en la dermatología. Lemel se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba en 1976 y continuó su formación hasta completar la carrera docente en 1991, además de desarrollar actividad académica en la UBA. Esa experiencia dejó una marca en su forma de tomar decisiones.

Clínica LEMEL

“Cuando tenés que explicarle a un residente por qué indicaste algo, te obligás a tener una razón para cada decisión”, explica. La lógica de justificar cada indicación pasó de las aulas al consultorio y, con el tiempo, se convirtió en uno de los principios sobre los que se construyó la clínica.

En sus primeros años, el láser era una herramienta central. Permitía tratar manchas, vasos y cicatrices, entre otras problemáticas. Pero fueron las propias conversaciones con los pacientes las que empezaron a ampliar el campo de observación.

Una mujer podía llegar por una mancha y contar, casi al pasar, que llevaba meses despertándose a las cuatro de la mañana. Otra podía consultar por adiposidad localizada y terminar hablando de cansancio persistente y de los cambios que había experimentado su cuerpo después de la menopausia.

“Yo podía tratar la mancha o el abdomen, y lo hacía bien, pero me quedaba con la sensación de haber respondido la mitad de la consulta”, cuenta Lemel.

A partir de esas experiencias comenzaron a incorporarse nuevas áreas. Primero llegaron herramientas para el cuerpo. Después se sumaron profesionales de flebología, nutrición y medicina funcional. Más adelante aparecieron recursos relacionados con descanso y recuperación y, finalmente, una línea de prevención a largo plazo.

El cambio también quedó reflejado en el nombre. En 2013 todavía era Dra. Velia Lemel Piel & Láser. Con el crecimiento del abordaje, esa denominación dejó de representar todo lo que ocurría dentro de la institución y pasó a llamarse simplemente LEMEL.

Cuatro pilares para ordenar una mirada integral

El concepto de BioWellness apareció para darle estructura a esa expansión. No como una categoría que engloba cualquier tratamiento, sino como una línea enfocada en aspectos que no siempre son visibles: descanso, recuperación, metabolismo e inflamación.

La propuesta se organiza en cuatro pilares. Skin reúne las problemáticas relacionadas con la piel y el rostro; Body, la composición corporal, el contorno y los cambios físicos; Mind, el descanso, el estrés y la claridad mental; y Longevity, la prevención y el seguimiento a largo plazo.

Pero la mirada integral no significa que todos los pacientes tengan que recorrer todas las áreas.

“Los pilares funcionan como un mapa, y la mayoría de las veces el mapa te lleva a un solo lugar”, explica Lemel. Una persona que llega por una mancha puede necesitar solamente una consulta enfocada en la piel. La participación de distintos especialistas aparece cuando existen factores que se cruzan o cuando el caso requiere una evaluación más amplia.

La precisión también alcanza al propio concepto de BioWellness. En un contexto donde la palabra aparece cada vez más asociada a propuestas de todo tipo, LEMEL busca utilizarla con un sentido específico.

“Un láser para manchas se llama láser para manchas, una aplicación de toxina botulínica se llama así, y un tratamiento corporal se nombra por lo que es”, sostiene. La intención es que el paciente sepa qué se está haciendo, pero también por qué.

Cuando la mejor indicación es esperar

La multiplicación de tratamientos y tecnologías también cambió la relación entre pacientes y consultorios. Las redes sociales hicieron que muchas personas lleguen con una decisión tomada: vieron un procedimiento, lo compararon con una imagen o escucharon hablar de una tecnología y quieren probarla.

Para Lemel, esa expectativa puede ser el comienzo de una conversación. El punto es determinar si aquello que la persona eligió responde realmente a lo que le preocupa.

“No intervenir es una indicación más, y la damos con mucha frecuencia”, afirma.

Los ejemplos son concretos. Una persona joven puede pedir un relleno de labios para parecerse a una fotografía. Alguien puede llegar en pleno verano con melasma y pedir un láser, cuando el momento del año puede hacer que el procedimiento empeore la mancha. Una mujer embarazada puede consultar por un tratamiento que conviene postergar.

También puede ocurrir que la mejor decisión sea simplemente esperar: un procedimiento anterior todavía puede estar dando resultados y repetirlo antes de tiempo no necesariamente mejora el resultado.

La evaluación incluye, además, una variable que muchas veces queda fuera de la conversación: la expectativa. Para Lemel, “natural” no significa lo mismo para todos.

“Prefiero saberlo antes de indicar que descubrirlo después del tratamiento”, explica.

En ese sentido, el criterio médico no termina en elegir una tecnología. También implica decidir a quién indicarla, en qué momento, con qué parámetros y en qué orden. La máquina puede ser la misma; la decisión, no.

La piel como señal de lo que ocurre detrás

La incorporación del descanso, el estrés y la claridad mental dentro de la conversación médica responde a otra observación de la clínica: algunos cambios visibles pueden estar vinculados con lo que sucede en la vida cotidiana.

Acné en la adultez, dermatitis, caída del cabello, ojeras, piel apagada o modificaciones en la composición corporal pueden aparecer en contextos de estrés sostenido o falta de descanso. Por eso, una consulta que comienza en la piel puede incluir preguntas sobre cuánto duerme una persona, cuánto trabaja o cómo se siente.

“La piel guarda registro de cómo vivimos, y el cuerpo también”, resume Lemel.

Clínica LEMEL

La consecuencia es concreta: a veces el primer paso no es el tratamiento que el paciente tenía en mente. Puede ser ordenar el descanso, revisar una medicación o modificar determinados hábitos. Cuando aparece un cuadro que requiere otro abordaje, la indicación puede ser derivar a un especialista.

Dentro de este enfoque, LEMEL incorporó herramientas como ExoMind, una tecnología de estimulación electromagnética utilizada dentro de protocolos relacionados con estrés, descanso y concentración. La propia clínica aclara que se trata de una herramienta que debe estar integrada a un plan y no reemplaza una evaluación médica ni otros tratamientos cuando son necesarios.

Longevidad sin promesas: prevenir para llegar mejor

El cuarto eje es Longevity. Para LEMEL, el concepto no está asociado a prometer una determinada cantidad de años, sino a trabajar sobre prevención y seguimiento para preservar funcionalidad y calidad de vida.

La evaluación puede contemplar antecedentes familiares, hábitos, sueño, estrés, composición corporal y determinados estudios de laboratorio. A partir de esa información se construyen planes por etapas y se vuelve a evaluar qué cambió.

“Me interesa mucho más la calidad de esos años que la cantidad”, dice Lemel.

La misma prudencia aparece frente a la tecnología. Después de más de treinta años viendo incorporarse nuevas herramientas, la especialista sostiene que un equipo debe resolver una necesidad concreta, contar con evidencia publicada y aportar algo que no pueda resolverse mejor con lo que ya existe.

Antes de incorporar una tecnología, incluso plantea una pregunta sencilla: ¿a quién se la indicarían y cuántas veces por mes? Si la respuesta es “a todos”, desconfían.

Hoy la clínica trabaja con más de veinte plataformas, pero también retiró equipos que quedaron superados por otras alternativas. Para Lemel, acumular tecnología no es el objetivo: lo importante es saber para quién sirve cada herramienta y quién está capacitado para utilizarla.

En un escenario con más tratamientos, más información y más tecnologías disponibles, el desafío termina siendo menos tecnológico y más médico: saber cuándo intervenir, cuándo esperar y cuándo derivar.

Ese es también el criterio que LEMEL busca sostener a medida que crece, mediante protocolos, formación y discusión de casos. La aspiración de Lemel no está puesta únicamente en incorporar nuevas herramientas, sino en que esa manera de decidir sobreviva a la persona que la impulsó.

“Mi objetivo es que dentro de veinte años la clínica decida igual de bien, esté yo o no en la consulta”, concluye.

Y quizás ahí esté la transformación más profunda: no en pasar de la dermatología al BioWellness, ni en sumar una tecnología detrás de otra, sino en sostener una misma pregunta antes de cada indicación: qué necesita realmente esa persona.