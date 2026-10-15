Hay campañas que se recuerdan por una promoción y otras por la historia que cuentan. Para este Día de la Madre, Naldo eligió el segundo camino: reunió por primera vez a Carolina “Pampita” Ardohain y a su hija Ana, “Anita”, en un mismo spot publicitario para construir un relato donde el regalo queda en un segundo plano y el protagonismo pasa a los momentos compartidos.

La pieza, que estará al aire hasta el 17 de octubre en televisión, radio, streaming y plataformas digitales, sigue una búsqueda del tesoro organizada por Anita dentro de su casa. Cada pista aparece junto a un posible regalo, pero el recorrido conduce a una idea más amplia: cuando un hijo elige qué regalar, muchas veces lo que busca es crear un nuevo recuerdo junto a su mamá.

Una historia contada desde la mirada de una hija

El comercial comienza con una escena sencilla. Pampita llega a su casa y encuentra un dibujo hecho en crayón con un mensaje: “¡Buscame!”. Intrigada, empieza a recorrer los distintos ambientes siguiendo las pistas que dejó Anita, mientras la historia avanza como una pequeña búsqueda del tesoro doméstica.

Cada dibujo conduce a un nuevo espacio y a distintos objetos que podrían convertirse en regalos para el Día de la Madre: un perfume, un secador de pelo, una planchita o un parlante. Sin embargo, ninguno de ellos ocupa el centro de la escena. El recorrido concluye cuando Pampita encuentra una caja con el logo de Naldo y un cartel que dice “Para mamá”. Del otro lado aparece Anita para sorprenderla y ambas terminan cantando juntas en el living.

Naldo

La única frase que la conductora dirige a cámara resume el espíritu de toda la campaña: “El mejor regalo son los momentos con nuestros hijos”.

Cuando el regalo es apenas el punto de partida

Lejos de construir un relato centrado en el producto, la campaña toma como punto de partida una idea diferente: el regalo funciona como una excusa para compartir tiempo.

Ese concepto atraviesa toda la historia. Los electrodomésticos, perfumes y productos de tecnología aparecen integrados a escenas cotidianas del hogar y acompañan situaciones reconocibles entre madres e hijos. El foco, en cambio, está puesto en las experiencias que esos objetos pueden ayudar a construir.

No es casual que la campaña transcurra íntegramente dentro de una casa. Allí se desarrollan los momentos que inspiran el relato: cocinar juntos, peinarse, cantar, jugar o simplemente compartir tiempo. Esa cotidianeidad es la que estructura la narrativa del spot.

Naldo

Una campaña para una de las fechas comerciales más importantes del año

El Día de la Madre representa uno de los momentos de mayor actividad para el consumo, y la campaña acompaña ese contexto con una propuesta comercial que estará vigente hasta el 17 de octubre.

Para la ocasión, Naldo presentó una selección de productos que incluye categorías como cuidado personal, perfumes, celulares, notebooks, smartwatches, parlantes, auriculares, freidoras de aire, jugueras, productos Stanley y bicicletas. La propuesta contempla beneficios de hasta un 45% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas mediante CrediNaldo, el sistema de financiación propio de la compañía disponible en sus sucursales.

La selección estará disponible tanto en naldo.com.ar como en las sucursales de la empresa distribuidas en todo el país.

Una nueva etapa en el vínculo entre Pampita y la marca

Si bien Pampita acompaña a Naldo como imagen de la marca desde hace dos años, esta campaña marca un hito al incorporar por primera vez a Anita como coprotagonista. Esa decisión no solo introduce una novedad dentro de la comunicación de la empresa, sino que también acompaña el eje narrativo elegido para la fecha: mostrar que, detrás de cada regalo, hay una historia compartida.

Con versiones para televisión, radio, streaming y plataformas digitales, la campaña permanecerá al aire hasta el 17 de octubre y se suma a las acciones que la compañía desarrolló para una de las celebraciones comerciales más relevantes del calendario.