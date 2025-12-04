El panorama deportivo de la capital entrerriana cambia gracias a la fuerte alianza entre SportClub, líder en gimnasios en Argentina, y el prestigioso Club Atlético Estudiantes (CAE) Paraná. Ambas instituciones inauguran el nuevo SportClub CAE Paraná, un centro de entrenamiento de más de 800 metros cuadrados en la sede central del Club.

Esta acción refuerza el compromiso de las entidades con la salud integral de sus más de 13 mil socios y de toda la comunidad. La apertura del gimnasio otorga a los paranaenses un espacio de entrenamiento dotado con tecnología de última generación.

Juan Cruz Gonzalez Vieta, Gerente Comercial de Alianzas SportClub y Emilio Fouces, Presidente del CAE

Más que un gimnasio: una experiencia integral

Con más de 800 m² y máquinas de última generación, el espacio ofrece actividades diseñadas para distintos niveles y objetivos. Esta propuesta busca potenciar el rendimiento de los deportistas de alto nivel del CAE y, simultáneamente, ofrecer un camino de bienestar para quienes desean iniciar o profundizar hábitos saludables.

El gimnasio abrirá sus puertas a partir del 1 de diciembre, con acceso disponible para toda la comunidad paranaense.

La evolución de una sinergia estratégica

La relación entre SportClub y CAE Paraná comenzó hace dos años con un objetivo claro: potenciar la propuesta deportiva del Club y acercar servicios de alta calidad. El primer paso de esta colaboración fue en 2023, con la apertura de un espacio de entrenamiento al aire libre en la sede Playa del CAE.

Emilio Fouces, Presidente del CAE Paraná, subraya la relevancia institucional: “La sinergia entre SportClub y CAE Paraná representa un paso clave en la evolución del Club como espacio integral para el desarrollo deportivo, el bienestar y la calidad de vida”.

Por su parte, Nicolás Fernández Miranda, Responsable de Alianzas con Clubes de SportClub, destaca el compromiso: “Destaco el profesionalismo y compromiso de la Comisión Directiva del Club para llevar adelante este sueño que hoy, es una realidad y sin dudas, es el resultado de un gran trabajo en equipo”.

Membresía full access: nutrición y red nacional

La membresía SportClub CAE supera el concepto tradicional de gimnasio local. Además de las instalaciones en Paraná, los socios acceden a la red de más de 900 sedes de SportClub en todo el país.

Los servicios exclusivos que incluye la membresía son:

Plataforma online de entrenamiento.

Plataforma online de nutrición, con asesoría y planes de alimentación personalizados.

Beneficios en más de 10.000 comercios adheridos a nivel nacional.

Clases y actividades grupales al aire libre.

Los socios del CAE reciben un beneficio exclusivo en la membresía, información que se consulta directamente en las oficinas del Club o en el gimnasio.

Dardo De Marchi, Socio fundador de SportClub, refuerza la misión: “Los clubes cumplen un rol fundamental en este camino, por eso nos llena de orgullo construir alianzas estratégicas como esta”.

Horarios y liderazgo

La sede SportClub CAE Paraná funciona en amplios horarios: De lunes a viernes de 6:00 a 22:00 hs, y los sábados de 8:00 a 14:00 hs. SportClub es la empresa líder en el rubro, acumulando más de 30 años de trayectoria y más de 340.000 socios en Argentina.