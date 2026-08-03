Durante mucho tiempo, la experiencia de volar comenzó cuando el pasajero atravesaba la puerta de embarque. Sin embargo, esa lógica cambió. Hoy, cada vez son más valoran todo lo que ocurre antes y después del vuelo: desde la llegada al aeropuerto hasta el retiro del equipaje.

En ese contexto, el concepto VIP también evolucionó. Ya no se trata únicamente de acceder a un espacio exclusivo para esperar el embarque, sino de recorrer el aeropuerto con mayor facilidad y servicio.

Esa es la premisa de VIPCLUB, la propuesta de Aeropuertos Argentina que reúne una serie de servicios diseñados para acompañar al pasajero durante todo su recorrido y transformar cada instancia del viaje en una experiencia única.

Exclusividad desde la llegada al aeropuerto

El diferencial comienza incluso antes de ingresar a la terminal.

Para quienes llegan en vehículo, el servicio de Valet Parking permite dejar el auto en manos del personal y continuar el recorrido. Los pasajeros también cuentan con beneficios de estacionamiento bonificado, una alternativa que aporta practicidad especialmente a quienes vuelan con frecuencia. Al regreso, el vehículo estará listo para ser retirado en el horario del arribo, permitiendo una salida sin esperas.

Menos esperas, más tiempo para disfrutar

Uno de los aspectos más valorados por quienes eligen este tipo de servicios es la posibilidad de optimizar cada etapa de su paso por el aeropuerto. Los controles aeroportuarios preferenciales, el embarque prioritario y la asistencia dedicada permiten transitar las instancias previas al vuelo con mayor eficiencia, comodidad y tranquilidad.

El servicio se extiende también al arribo. Para pasajeros que llegan a la Argentina, VIPCLUB ofrece un espacio único para llegadas que incluye gestiones migratorias preferenciales y asistencia de maletería, mejorando el proceso de ingreso al país. Además, dispone de una sala especialmente acondicionada para esperar la entrega del equipaje en un entorno más confortable.

Mucho más que una sala exclusiva

Si bien las salas VIP forman parte de la propuesta, representan solo uno de los beneficios de una experiencia mucho más amplia.

Ubicadas en Ezeiza —para partidas y arribos internacionales— y en Aeroparque —para vuelos nacionales e internacionales—, ofrecen ambientes confortables donde los pasajeros pueden descansar, trabajar, mantener reuniones, responder correos o simplemente relajarse.

La propuesta se completa con una oferta gastronómica a la carta, servicio de ducha y beneficios adicionales, como descuentos en Duty Free, transformando el tiempo de espera en un momento para disfrutar.

Atención personalizada en cada etapa

El concepto de VIPCLUB trasciende la infraestructura y los espacios exclusivos. Uno de sus principales diferenciales es el acompañamiento integral que brinda al pasajero durante toda su experiencia de viaje.

Todos los socios cuentan con el respaldo de un servicio de Concierge disponible los 365 días del año, que actúa como punto de contacto para resolver consultas, brindar asistencia y gestionar requerimientos antes y después del viaje.

Desde la coordinación de reservas, el asesoramiento sobre beneficios y servicios disponibles, la gestión de solicitudes especiales y cambios de último momento, hasta el seguimiento y resolución de situaciones operativas, el equipo de Concierge acompaña a cada socio ofreciendo una atención cercana.

Este servicio permite que los viajeros deleguen la gestión de su experiencia aeroportuaria en un equipo especializado, asegurando respuestas rápidas, soluciones eficientes y una experiencia diferencial en cada etapa de su recorrido.

Membresías para distintas formas de viajar

VIPCLUB ofrece diferentes alternativas que se adaptan a cada necesidad.

La membresía International incluye acceso ilimitado a las salas de Ezeiza y Aeroparque para el socio y dos acompañantes, estacionamiento ilimitado, valet parking, controles exclusivos, Concierge y beneficios en Uruguay y en las salas AMAE del interior del país.

La opción Regional concentra sus beneficios en Aeroparque, mientras que Explorer ofrece un esquema flexible con veinte ingresos para quienes viajan con menor frecuencia. Además, existen pases individuales y planes corporativos para empresas.

Ofreciendo una experiencia integral que acompaña al pasajero en cada etapa de su recorrido, VIPCLUB redefine el paso por el aeropuerto.