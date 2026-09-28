Durante más de 35 años, Mariana Pagés construyó su trayectoria en torno a la gastronomía para eventos. Al frente de MP Catering, acompañó a grandes empresas, estudios de abogados, bancos, comercios e instituciones en celebraciones, reuniones corporativas y encuentros de gran escala, con una propuesta que abarca desde la elaboración de los menús hasta la coordinación integral de cada servicio.

Esa experiencia continúa siendo el eje de su trabajo, pero ahora suma un nuevo desafío: llevar esa forma de entender la cocina a la alimentación cotidiana. Así nació DAILY M, una propuesta que ofrece viandas corporativas, opciones para reuniones dentro de las empresas y platos elaborados para consumir en el hogar.

El proyecto surgió a partir de una necesidad que Pagés detectó en distintos ámbitos. En las empresas, observó que las alternativas suelen dividirse entre el catering tradicional, las viandas industrializadas y los pequeños proveedores de cercanía. En los hogares, en tanto, la falta de tiempo para cocinar plantea el desafío de resolver las comidas sin resignar sabor ni calidad.

“Cada vez tenemos menos tiempo para cocinar, pero no por eso queremos resignar sabor, variedad ni calidad”, señala Pagés.

Con esa mirada, DAILY M propone una oferta flexible, con platos variados y, en su mayoría, envasados al vacío. A través de DAILY M Mercado, los clientes pueden elegir diferentes opciones y tenerlas disponibles para resolver la rutina. La propuesta también incluye boxes para eventos y fuentes de loza con comida lista para llevar a la mesa, pensadas para un asado, una comida familiar o un festejo.

Una experiencia gastronómica dentro de la oficina

La propuesta para empresas cuenta con distintas modalidades. Viandas Corpo ofrece un menú fijo diferente cada día y permite realizar pedidos durante la misma jornada. Viandas Plus presenta un menú fijo de nueve platos más el plato del día, con pedidos realizados con 24 horas de anticipación.

DAILY M Alta Gama, en tanto, está pensada para reuniones especiales. Los menús se diseñan de acuerdo con cada ocasión y los platos llegan emplatados en vajilla de loza, listos para servir. La alternativa está dirigida a directorios, reuniones de socios, encuentros con clientes, visitas de personas del exterior y reuniones entre colegas.

“Hay muchas situaciones dentro de una empresa en las que se quiere comer muy bien y recibir bien, pero sin tener que trasladarse a un restaurante”, cuenta Pagés.

La nueva propuesta se apoya en el conocimiento desarrollado durante años por MP Catering. La diferencia está en la frecuencia y en el formato, pero se mantiene una misma manera de trabajar: prestar atención a los ingredientes, la presentación y la experiencia completa del cliente.

“Hace 35 años que damos de comer y esa experiencia nos dio una lectura muy clara de lo que nuestros clientes necesitan, de lo que valoran y de lo que esperan de nosotros”, afirma.

El desafío de la constancia

Producir comida para el consumo diario implica un desafío diferente al de un evento puntual: sostener el nivel de calidad en el tiempo.

“El gran desafío del consumo diario es la constancia: no alcanza con que un plato sea rico una vez. Tiene que ser rico todos los días, llegar bien, a horario y, sobre todo, lograr que la propuesta siga resultando atractiva con el paso del tiempo”, explica.

Los pedidos de DAILY M se realizan a través de la página web o por WhatsApp. La empresa cuenta con logística propia y coordina con cada cliente la modalidad que mejor se adapta a su dinámica y a la cantidad de personas.

Para Pagés, el estándar parte de una pregunta sencilla: qué le gustaría recibir para almorzar en su oficina o en tu casa. Si el plato no cumple con esa expectativa, sostiene, no sale de la cocina.

El objetivo es que DAILY M se consolide como una alternativa de comida cotidiana de calidad para empresas y hogares. La estrategia contempla trabajar con clientes corporativos recurrentes, ampliar la propuesta de DAILY M Mercado y desarrollar nuevos formatos y canales de venta.

La iniciativa representa una nueva etapa dentro del recorrido de Mariana Pagés: una forma de ampliar el universo de MP Catering y poner su experiencia al servicio de otros momentos, más cotidianos, pero atravesados por la misma búsqueda gastronómica.