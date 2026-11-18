Detrás de cada tratamiento que llega a un paciente hay mucho más que investigación científica: también hay equipos, decisiones y una cultura de trabajo que busca transformar la innovación en soluciones concretas para la salud.

En ese camino, el compromiso con los pacientes define la manera en que una compañía desarrolla a las personas que hacen posible esa misión.

¿Cómo se construye esa conexión entre el propósito y la experiencia de quienes trabajan para cumplirlo? Romina Walz, Head de Recursos Humanos de Amgen, junto a Josefina Bianchi, Directora de Acceso, explican en una charla con El Cronista cómo la confianza, la flexibilidad y el desarrollo del talento forman parte de una cultura orientada a mejorar la calidad de vida de las personas.

Romina Walz, Head de Recursos Humanos de Amgen, y Josefina Bianchi, Directora de Acceso A@PINTA_Foto

Una mirada sobre la gestión interna de Amgen, una de las compañías biotecnológicas líderes del mundo, y su objetivo de acercar la innovación a quienes más la necesitan.

Una cultura que acompañó el crecimiento del negocio

Durante los últimos años, Amgen Argentina atravesó una transformación cultural que avanzó en paralelo con la expansión de sus operaciones. Según Walz, el desafío consistió en acompañar el crecimiento del negocio sin perder los valores que identifican a la organización.

Los indicadores reflejan parte de esa evolución. El índice de satisfacción interna pasó del 74% al 85% en los últimos tres años, al tiempo que la compañía trepó del puesto 12 al tercer lugar en el ranking de mejores empleadores de la revista Apertura. “El negocio fue creciendo y, al mismo tiempo, fue creciendo la cultura interna y la transformación de la empresa. No solo estamos duplicando los resultados, sino que fortalecimos la marca empleadora y los niveles de satisfacción. Lo valioso es que crecimos de manera orgánica: avanzamos en resultados de negocio a la par del bienestar y la satisfacción del empleado” , destacó Walz.

Para acompañar esa evolución, Recursos Humanos trabaja de manera coordinada con las distintas áreas. Una de las herramientas que utiliza es el Strategic Workforce Planning, un ejercicio de planificación en el que participan los líderes de la compañía para evaluar las necesidades actuales y anticipar las capacidades que serán necesarias en los próximos tres años.

A partir de ese diagnóstico, la empresa identifica las brechas de talento y desarrolla planes de capacitación para preparar a sus colaboradores frente a los desafíos futuros.

Desde la perspectiva de Bianchi, Recursos Humanos ocupa un lugar estratégico en ese proceso. “No es un área de soporte, sino un socio estratégico con el que trabajamos para desarrollar el talento de nuestros equipos y prepararlos para que puedan asumir distintos roles” , sostuvo Bianchi.

Una propuesta de valor más allá de los beneficios

La propuesta de valor de Amgen se organiza en cinco dimensiones: propósito, desarrollo, equilibrio entre la vida personal y laboral, reconocimiento y sentido de pertenencia.

“Amgen es fundamentalmente una empresa humana. Nuestra propuesta de valor no es simplemente un catálogo de beneficios, sino que responde a un para qué” , afirmó Walz.

Uno de los aspectos que destaca es la flexibilidad laboral. En Argentina, la compañía cuenta con un esquema que permite a los empleados decidir desde dónde trabajar, sin establecer una cantidad obligatoria de días de asistencia a la oficina.

Para Walz, el diferencial está en el principio que sostiene esa modalidad: la confianza. La empresa prioriza el cumplimiento de objetivos y los resultados por encima de la presencia física.

“No necesitamos tener a nuestros empleados en las oficinas para saber que van a trabajar y que van a dar resultados. Confiamos en que están comprometidos con el propósito” , explicó.

El sentido de pertenencia también se construye a través de iniciativas que forman parte de la historia de la filial argentina. Una de ellas es el tradicional asado anual, organizado por el equipo directivo para agasajar al resto de los colaboradores. Los propios integrantes del management se ocupan de la organización y el servicio.

Para Bianchi, es uno de los encuentros que más contribuye a fortalecer los vínculos entre los equipos.

Walz y Bianchi A@PINTA_Foto

Desarrollo interno y mujeres en posiciones de liderazgo

La promoción del talento interno es otro de los ejes de la cultura de Amgen. Según Walz, el 60% de los integrantes del equipo directivo creció profesionalmente dentro de la organización.

El dato refleja una política orientada al desarrollo de las capacidades existentes y a la preparación de los empleados para asumir nuevas responsabilidades. En ese esquema, la selección para ocupar posiciones de liderazgo prioriza las competencias, la trayectoria y la capacidad para desarrollar equipos.

La diversidad también forma parte de ese enfoque. Actualmente, cerca de la mitad de los integrantes del equipo directivo son mujeres. Bianchi destaca que esta composición se dio de manera orgánica, sin responder a una meta porcentual, y refleja una cultura en la que el género no condiciona el acceso a posiciones de liderazgo, sino que se valoran las capacidades de cada persona.

“La compañía busca que la persona con las mejores capacidades de liderazgo, de obtención de resultados, de generar confianza y de desarrollar equipos ocupe esos roles” , señaló.

Su propia experiencia dentro de Amgen es un ejemplo. Bianchi asumió la dirección de Acceso cuando cursaba el octavo mes de embarazo de su segundo hijo. La propuesta para participar del proceso de selección coincidió con una etapa personal en la que su prioridad estaba puesta en la maternidad.

Para Bianchi, la confianza y la flexibilidad fueron determinantes para asumir el desafío sin postergar su desarrollo profesional. La oportunidad también representó un reconocimiento a su trayectoria, independientemente del momento personal que atravesaba.

“Ser mamá y ser mujer no fueron una limitante en ningún aspecto de mi carrera profesional” , afirmó. También destaca la importancia de establecer objetivos, responsabilidades y acuerdos claros para compatibilizar las distintas dimensiones de la vida.

Innovación y acceso: los desafíos hacia adelante

De cara al futuro, ambas ejecutivas coinciden en la importancia de seguir generando valor dentro y fuera de la organización. Para Walz, el desafío pasa por continuar desarrollando una cultura que acompañe el crecimiento de la compañía y deje una huella en las personas.

Bianchi, por su parte, pone el foco en el posicionamiento de Amgen dentro del sistema de salud y en la tarea cotidiana para que las terapias lleguen de manera efectiva a los pacientes.

Desde su rol al frente de la Dirección de Acceso, lidera un trabajo multidimensional que incluye, principalmente, la construcción de acuerdos con los distintos financiadores de salud, así como la articulación a nivel gubernamental en políticas sanitarias. “Se trata de abarcar a múltiples actores para generar el entorno propicio y que los tratamientos lleguen a quienes los necesitan” , explicó Bianchi.

En Argentina, la compañía focaliza su desarrollo biotecnológico en áreas críticas como oncología, hematología, enfermedades raras, donde la respuesta terapéutica resulta urgente, y biosimilares.

“Amgen, es una empresa de innovación que entiende que esa innovación no es posible si no se generan ciertos espacios en el sistema de salud” , remarcó Bianchi.

En ese esquema, en nuestro país, la incorporación de biosimilares de calidad no solo amplía las opciones para los pacientes, sino que potencialmente genera ahorros, expande el acceso y aporta a la sostenibilidad de todo el sistema sanitario.

Ese compromiso con el desarrollo científico se traduce también en inversiones concretas en el país. Con un equipo local de más de 120 colaboradores y presencia formal desde 2018, Buenos Aires fue designada recientemente como sede de un nuevo hub regional de investigación clínica.

Desde acá, la filial argentina liderará las operaciones y estudios clínicos no solo a nivel local, sino también para México y Colombia, consolidando el papel estratégico del país en la investigación biomédica regional y en el desarrollo de terapias para oncología, hematología y enfermedades raras.

La mirada de ambas directivas converge en un mismo punto: el propósito de mejorar la calidad de vida de los pacientes también exige construir una organización capaz de desarrollar, reconocer y cuidar a las personas que trabajan para hacerlo posible.