En un hito para la salud pública nacional, Laboratorio Elea anunció el lanzamiento de una Semaglutida autorizada específicamente para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, diseñada bajo un concepto real de acceso y asequibilidad.

Esta innovación llega en un momento crítico: en Argentina, más del 61% de los adultos vive con sobrepeso u obesidad. Hasta hoy, los tratamientos farmacológicos validados internacionalmente eran un privilegio de pocos debido a sus altos costos. Elea modifica radicalmente este paradigma con una tecnología de fabricación nacional y una estrategia de precios que reduce drásticamente las barreras de entrada.

Más que estética: una respuesta a una urgencia sanitaria

La obesidad es una enfermedad crónica, progresiva y multifactorial, reconocida por la OMS como uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Lejos de ser una cuestión de voluntad o estética, sus efectos son devastadores, aumentando el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer.

“En Argentina y la región, una enorme cantidad de personas enfrentan un doble estigma: el de la enfermedad y el de no poder tratarla. Con el desarrollo de Semaglutida en indicación obesidad damos un paso decisivo para devolver dignidad y opciones reales a quienes viven con esta condición”, afirmó el Dr. Matías Deprati, Director de Asuntos Médicos de Elea.

Evidencia científica: ¿Qué dicen los estudios?

La Semaglutida (un análogo GLP-1) actúa sobre los centros cerebrales del apetito y el vaciamiento gástrico, generando saciedad y promoviendo una pérdida de peso sostenida. Los resultados clínicos respaldan su eficacia:

Descenso de peso: En los estudios STEP, los pacientes lograron reducciones superiores al 18% del peso corporal.

Protección cardíaca: El estudio SELECT (más de 17.000 participantes) demostró que disminuye el riesgo de muerte cardiovascular, infarto y ACV en un 20%.

Comorbilidades: Ayuda a tratar condiciones asociadas como hígado graso, hipertensión y síndrome metabólico.

La voz de los expertos

La llegada de esta opción terapéutica ha generado consenso entre los especialistas:

“Los GLP-1 han revolucionado el abordaje clínico, y hoy esa revolución llega a todos los estratos sociales. Esto no es sólo un lanzamiento, es un acto de equidad sanitaria”, destacó Roxana Ratto, cardióloga del Laboratorio Elea.

Por su parte, la Dra. Fabiana Vazquez, especialista en medicina interna, nutrición y diabetes, M.N.: 86.573, señaló:

“La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial y de enorme impacto en la salud de los argentinos. En los últimos años contamos con un avance muy significativo: la semaglutida, un medicamento que actúa sobre centros cerebrales del apetito, favoreciendo la saciedad y ayudando a regular la ingesta.

Es importante remarcar que no es un “método rápido” ni un reemplazo de la alimentación saludable o la actividad física. Se indica dentro de un plan integral, evaluando cada caso y bajo supervisión médica. Su acceso y uso responsable son claves para garantizar seguridad y resultados.

En mi experiencia diaria con pacientes, la Semaglutida se convierte en una herramienta muy valiosa: les ayuda a reducir naturalmente el tamaño de las porciones, a reconocer más claramente la sensación de saciedad y a elegir opciones más saludables sin tanta lucha interna. Esto no reemplaza el acompañamiento nutricional, pero sí facilita el proceso y les permite sostener cambios que antes se vivían como difíciles o inalcanzables”.

Por su parte, la Dra. Virginia Busnelli, médica especialista en nutrición y obesidad, M.N.: 110.351 agrega: “En la práctica diaria, la Semaglutida se ha consolidado como una herramienta muy valiosa dentro de un abordaje integral de la obesidad: permite descensos de peso clínicamente significativos y sostenidos, mejora parámetros cardiometabólicos como la glucemia, la presión arterial, el perfil lipídico y el hígado graso, y ha demostrado reducir el riesgo de eventos cardiovasculares en personas con obesidad. La llegada de una Semaglutida desarrollada y producida en el país amplía el abanico terapéutico disponible para los equipos de salud. No se trata de una solución mágica ni de un reemplazo de los cambios de hábitos, sino de una opción más que nos permite adaptar el tratamiento a las necesidades y posibilidades reales de cada persona.”

Finalmente, la Dra. Natalia Nachón médica especialista en medicina interna y nutrición, directora del consejo de metabolismo y obesidad de la sociedad argentina de medicina, M.N.: 101.075, concluyó:

“La obesidad está asociada a un deterioro significativo de la calidad de vida. Su tratamiento requiere un abordaje integral y sostenido. Semaglutida 2,4 mg ha logrado descensos significativos del peso corporal, clínicamente relevantes junto con mejoras significativas en parámetros cardiometabólicos. El descenso de peso inducido por Semaglutida se asocia a una reducción de la sobrecarga mecánica articular, con impacto positivo, particularmente en rodillas y caderas. Estudios han evidenciado disminución del dolor, mejora de la función física y aumento de la movilidad, contribuyendo a una mayor autonomía y menor discapacidad.

Asimismo, se han reportado mejoras en escalas de calidad de vida relacionadas con la salud (HRQoL), incluyendo mayor vitalidad, mejor percepción corporal, mejor capacidad funcional y reducción de síntomas asociados como fatiga y disnea durante actividades cotidianas.

Indicada bajo supervisión médica, la Semaglutida constituye una herramienta terapéutica eficaz dentro de un enfoque multidisciplinario que integra intervenciones nutricionales, actividad física y modificaciones del estilo de vida, optimizando resultados clínicos y promoviendo una mejora sostenida en la calidad de vida de las personas que viven con obesidad.”

Innovación con propósito

El nuevo medicamento se presenta en jeringas prellenadas de administración semanal subcutánea, facilitando su uso. Con más de 85 años de historia, Laboratorio Elea consolida con este lanzamiento su liderazgo en enfermedades metabólicas, reafirmando que la innovación solo tiene sentido si llega a quienes la necesitan.