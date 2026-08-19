La transformación digital también llegó a uno de los procesos más cotidianos del transporte: la carga de combustible. Lo que durante años fue una tarea operativa más, hoy se convierte en una fuente de información estratégica para las empresas que administran flotas.

En el marco de Expo Transporte y Expo Logísti-K 2026, AXION energy presentó TAG, una nueva herramienta integrada a su plataforma AXION smart que busca automatizar la carga de combustible mediante tecnología NFC, eliminar procesos manuales y ofrecer trazabilidad en tiempo real sobre cada operación.

La propuesta responde a un cambio que atraviesa a toda la industria del transporte. La necesidad de reducir costos, optimizar recursos y tomar decisiones basadas en datos llevó a que las empresas ya no busquen únicamente un proveedor de combustible, sino soluciones capaces de mejorar la eficiencia de toda la operación.

Del combustible a la gestión inteligente

“La gestión del transporte cambió muchísimo en los últimos años. Hoy las empresas necesitan mucho más que un proveedor de combustible: buscan eficiencia operativa, seguridad, trazabilidad y herramientas que les permitan tomar mejores decisiones”, explica Gustavo Carbonell, gerente de Ventas al Transporte y AXION smart.

Con esa premisa nació AXION smart, una plataforma que integra información sobre combustibles, medios de pago y datos operativos para facilitar la administración de las flotas. Su objetivo es centralizar la gestión, reducir tareas administrativas y brindar información en tiempo real para mejorar el control de cada unidad.

La novedad presentada este año suma un nuevo nivel de automatización.

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Así funciona el nuevo TAG de AXION energy

El TAG es una oblea con tecnología NFC que se instala en el parabrisas o la ventanilla del vehículo y queda asociada de manera permanente a esa unidad. Cuando el camión o vehículo llega a una estación de servicio de la marca, el sistema lo reconoce automáticamente y habilita la carga sin necesidad de validaciones manuales.

Cada operación queda registrada de forma automática, permitiendo conocer en tiempo real qué vehículo cargó combustible, en qué estación, cuándo lo hizo y qué cantidad recibió. Esa información queda disponible para el administrador de la flota, quien puede monitorear consumos, detectar desvíos y mejorar el control operativo.

Otro de los diferenciales del sistema es su mecanismo antimanipulación. Si alguien intenta retirar el dispositivo del vehículo, el TAG deja de funcionar, una característica orientada a minimizar riesgos de fraude y garantizar que cada carga quede vinculada a la unidad correspondiente.

“Hoy nuestros clientes no buscan solamente un combustible de calidad, buscan soluciones integrales que les permitan operar de manera más eficiente, segura y rentable”, destacó Juan Pablo Juliano, Director B2B de AXION energy, y agregó: “La innovación para nosotros consiste en resolver problemas concretos. El TAG nace justamente para digitalizar uno de los momentos más críticos de la operación diaria: la carga de combustible. Con esta herramienta, el gestor de flotas reduce riesgos de fraude, elimina la carga administrativa y dedica menos tiempo al control operativo para enfocarse en hacer crecer su negocio”.

Tecnología para empresas de todos los tamaños

Aunque este tipo de herramientas suele asociarse a grandes operadores logísticos, la compañía asegura que la plataforma fue diseñada para adaptarse a empresas de cualquier escala.

La necesidad de controlar consumos, contar con información confiable y optimizar recursos es común tanto para pequeñas como para grandes flotas. Por eso AXION smart permite incorporar progresivamente distintos servicios, integrando combustibles, lubricantes, GNC, productos de tienda y medios de pago en una única plataforma de gestión.

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Combustible y tecnología, una estrategia conjunta

La digitalización es uno de los pilares de la propuesta, pero no el único. AXION energy complementa esta estrategia con su oferta de AXION Diesel x10, se trata del único gasoil Grado 2 del mercado con menos de 10 ppm de azufre. Producido en la Refinería Campana, posee un nivel de cetano elevado (54) que maximiza el rendimiento y extiende la vida útil del motor hasta en un 40%.

Según la compañía, toda su red comercializa diésel con menos de 10 partes por millón (ppm) de azufre, compatible con motores Euro V y Euro VI, una característica que contribuye al rendimiento de los motores y ayuda a extender su vida útil.

De esta manera, la empresa busca combinar calidad del combustible con herramientas digitales que permitan convertir cada carga en información útil para la gestión.

Una industria cada vez más apoyada en datos

El transporte enfrenta un escenario donde la eficiencia ya no depende únicamente del rendimiento de los vehículos, sino también de la capacidad para administrar información en tiempo real.

“En AXION energy tenemos la responsabilidad de conectar toda la cadena de valor: desde la producción del petróleo y su refinación, hasta la llegada al cliente final con servicios que acompañan su operación todos los días”, concluyó Juliano.