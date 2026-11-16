La posibilidad de administrar las finanzas desde el celular gana cada vez más terreno. Pagar servicios, transferir dinero y controlar los gastos ya forman parte de la operatoria cotidiana de muchos usuarios. Ahora, el desafío para las entidades financieras pasa por incorporar también las inversiones a esa experiencia y facilitar el acceso a herramientas que antes podían parecer más complejas.

Supervielle amplió su SuperApp con la integración de IOL Inversiones. La actualización permite que sus clientes accedan a una oferta más amplia de alternativas financieras sin salir de los canales digitales del banco, con opciones para distintos objetivos y perfiles de inversión.

Hasta ahora, la conexión permitía operar determinados instrumentos del mercado de capitales, como acciones, bonos y CEDEARs. Con esta evolución, la propuesta incorpora también instrumentos del mercado estadounidense y activos digitales, lo que amplía el abanico de posibilidades para quienes buscan alternativas para administrar sus ahorros.

Uno de los cambios centrales está en la operatoria: los usuarios podrán consultar todas sus inversiones en IOL desde Supervielle y realizar ingresos y retiros de dinero de su cuenta de inversión de forma automática.

SuperApp: cuál es el beneficio de la integración

La integración busca reducir la distancia entre las operaciones bancarias habituales y las decisiones de inversión. En lugar de gestionar cada actividad desde plataformas separadas, los clientes tendrán una conexión más directa entre su cuenta bancaria y la plataforma especializada de IOL.

El objetivo es facilitar el acceso a distintas alternativas financieras y ofrecer una experiencia más integrada. A través de IOL, los usuarios pueden explorar instrumentos con características y niveles de riesgo diferentes, de acuerdo con sus necesidades y su perfil inversor.

La iniciativa combina dos capacidades dentro de Grupo Supervielle: la experiencia bancaria y la infraestructura digital del banco, por un lado, y el conocimiento especializado de IOL en el mercado de capitales, por el otro.

“Seguimos avanzando en nuestro objetivo de ofrecer una experiencia financiera cada vez más simple, integrada y centrada en el cliente. Contar con IOL dentro de Grupo Supervielle nos permite conectar la operatoria bancaria con una plataforma especializada en inversiones y acercar nuevas alternativas a nuestros clientes, acompañándolos en las distintas etapas de su vida financiera” , señaló Gustavo Manriquez, CEO de Supervielle.

Más herramientas, más inversiones

La ampliación de la propuesta también responde a un desafío del sector financiero: generar herramientas digitales que permitan a más personas explorar el mundo de las inversiones y encontrar alternativas acordes con sus objetivos.

La integración apunta a simplificar tanto el acceso a los instrumentos como los movimientos de dinero necesarios para operar. La posibilidad de visualizar las inversiones desde la SuperApp y transferir fondos de manera automática busca ofrecer una experiencia más fluida para los clientes.

“Esta integración con Supervielle amplía el acceso a nuestra propuesta de inversiones y refuerza nuestra misión de acercar las inversiones a más personas. Buscamos ofrecer herramientas digitales que permitan a los usuarios explorar distintas alternativas y tomar decisiones de inversión de acuerdo con sus objetivos” , destacó Diego Pizzulli, CEO de IOL Inversiones.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de Supervielle para conectar servicios bancarios, pagos, financiamiento e inversiones dentro de un mismo entorno digital. En un escenario donde los usuarios buscan resolver cada vez más operaciones desde el celular, la entidad apuesta por una experiencia que integre distintas necesidades financieras en una sola plataforma.