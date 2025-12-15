McDonald’s continúa su plan de expansión en Argentina con la inauguración de dos nuevos restaurantes en el Gran Buenos Aires, ubicados en los partidos de Moreno y Cañuelas. Con estas incorporaciones, la compañía alcanza los 231 locales en funcionamiento a nivel nacional.

El flamante restaurante de Cañuelas inaugurado el 11 de diciembre sobre la Ruta Nacional Nº3, refuerza la presencia de McDonald’s en el corredor sur de la provincia. Esta apertura acompaña el crecimiento demográfico y comercial de la zona, y se enmarca en un plan de expansión que busca incrementar la capilaridad territorial de la marca.

Por su parte, el nuevo restaurante de Moreno, situado sobre Acceso Oeste y la Avenida del Libertador, abrió sus puertas el pasado 28 de noviembre, en coincidencia con la jornada solidaria “Gran Día”. Esta ubicación responde a un punto de alto tránsito y constituye una ampliación relevante para la cobertura de la marca en el oeste del conurbano.

Ambas inversiones permitirán atender una demanda creciente de consumo en áreas de fuerte desarrollo urbano y comercial, apuntaladas por nuevas rutas, centros logísticos y polos residenciales que impulsan la actividad económica regional.

Impacto en el empleo joven y compromiso social

Las dos inauguraciones generarán 180 nuevos puestos de trabajo, mayormente destinados a jóvenes que acceden a su primera experiencia laboral formal. De esta manera, McDonald’s continúa reforzando una de sus políticas más sostenidas en la región: la empleabilidad juvenil como motor de inclusión y capacitación.

A lo largo de los años, la compañía se destacó con la importancia de ofrecer oportunidades laborales acompañadas de formación, rotación interna y la posibilidad de desarrollar una trayectoria profesional.

“Estas inauguraciones representan mucho más que dos nuevos restaurantes: reflejan nuestro compromiso con seguir creciendo, generando oportunidades para jóvenes e impulsando el desarrollo en cada comunidad donde estamos presentes”, expresó Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados.

Innovación, sustentabilidad y experiencia digital

Los dos nuevos restaurantes fueron desarrollados bajo estándares de eficiencia energética y diseño sustentable. Incorporan sistemas de iluminación LED, equipamiento de bajo consumo, mecanismos de recuperación de agua y soluciones integradas para reducir el impacto ambiental.

Además, cuentan con los formatos más modernos de la marca: AutoMac, McCafé, Playland y kioscos digitales de autogestión. Estas herramientas tecnológicas permiten agilizar los tiempos de atención, mejorar la experiencia del cliente y adaptarse a las nuevas formas de consumo, cada vez más digitalizadas.

McDonald’s también avanza en la implementación de su “Receta del Futuro”, un enfoque que combina innovación operativa, reducción del impacto ambiental, prácticas responsables y una mayor integración de procesos digitales en sus restaurantes.