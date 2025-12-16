IOL invertironline, bróker financiero líder en Argentina, cumple 25 años de trayectoria en el mercado de capitales y lo celebra con un nuevo hito: más de 2 millones de inversores que confían en su ecosistema digital, integrado por la plataforma web invertironline.com y la app IOL Inversiones.

La compañía forma parte de un ecosistema que en la última década se transformó profundamente, con un notable crecimiento de las plataformas digitales de inversión y un mayor interés de los argentinos por proteger sus ahorros, dolarizar carteras o planificar a largo plazo.

Desde el año 2000, IOL invertironline se propuso acercar el mundo de las inversiones a más personas, combinando tecnología, asesoramiento y herramientas diseñadas para acompañar al inversor en cada etapa. Hoy, a través de IOL Inversiones, su app renovada, los usuarios pueden operar de forma simple y segura instrumentos como acciones, CEDEARs, bonos, dólar MEP, obligaciones negociables y fondos comunes de inversión, entre otros.

“Cumplir 25 años con más de 2 millones de inversores es un hito que refleja un recorrido sostenido y, sobre todo, la confianza que millones de personas depositan en nuestra plataforma para invertir de forma simple, segura y 100% digital. Este logro nos inspira a seguir evolucionando, siempre con el usuario en el centro y con el compromiso de ofrecer herramientas claras, accesibles y confiables”, expresó Diego Pizzulli, CEO de IOL.

Con un fuerte foco en el desarrollo tecnológico, IOL Inversiones representa la evolución natural de IOL invertironline, ofreciendo una experiencia de inversión intuitiva y accesible.Desde la app, los usuarios pueden operar tanto en instrumentos del mercado de capitales como también acceder —a través de partners estratégicos— a otros productos de inversión por fuera del mercado regulado, como criptoactivos o plazos fijos en dólares, ampliando así las alternativas disponibles para diversificar sus carteras. Gracias al acompañamiento del equipo de Estrategias de Inversión, los usuarios pueden tomar decisiones informadas sin necesidad de ser expertos, invirtiendo con confianza desde una app ágil y moderna.

A lo largo de estos 25 años, IOL invertironline se consolidó como una de las fintechs más emblemáticas del ecosistema argentino.Forma parte del Grupo Supervielle desde el año 2018, holding financiero que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: SUPV), y es socio fundador de la Cámara Fintech Argentina, reafirmando su compromiso con el desarrollo y la profesionalización del sector.