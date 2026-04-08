El diseño de interiores comenzó a posicionarse como un factor determinante en la calidad de vida. Bajo esta premisa, la firma argentina Fontenla presentó “Greatness”, una pieza audiovisual que propone una mirada innovadora: el entorno no solo se habita, también transforma. El film, desarrollado junto a KID Agency y conceptualizado en el marco de Casa FOA, introduce una idea central que redefine el vínculo entre las personas y los espacios: el diseño puede ser una herramienta concreta para potenciar el bienestar, la motivación y la percepción personal del éxito. Uno de los pilares conceptuales de “Greatness” es la epigenética, disciplina que estudia cómo el entorno influye en la expresión genética. Trasladado al universo del interiorismo, el mensaje es claro: los espacios tienen la capacidad de modificar estados emocionales y comportamientos. Según esta visión, un ambiente cuidadosamente diseñado —con materiales nobles, iluminación estratégica y una estética coherente— genera confort visual y actúa como un estímulo que impacta directamente en la psicología del individuo. La propuesta de Fontenla apunta a demostrar que vivir en un entorno de alta calidad puede elevar la sensación de bienestar, seguridad y realización personal. El avance del diseño también responde a un cambio en las expectativas de los consumidores. Hoy, quienes invierten en sus hogares no buscan únicamente piezas de calidad, sino soluciones integrales que articulen estética, confort y propósito. En este escenario, el mobiliario deja de ser un elemento aislado para convertirse en parte de un sistema más amplio, donde influyen variables como la ergonomía, la circulación, la iluminación natural y la interacción entre los distintos ambientes. La propuesta de Fontenla se inscribe en esta lógica: construir espacios que funcionen como un ecosistema, capaz de adaptarse a las necesidades emocionales y prácticas de quienes los habitan. La pieza audiovisual narra la experiencia de un hombre que, al ingresar a un espacio de sofisticación absoluta, atraviesa una transformación emocional. Lejos de limitarse a exhibir mobiliario, el relato construye una narrativa aspiracional donde el diseño se convierte en protagonista del cambio. El escenario elegido —un departamento de 112 m² en Madero Harbour— funciona como un laboratorio sensorial donde cada elemento está pensado para reforzar la idea de armonía, poder y plenitud. El resultado es una experiencia inmersiva que pone en evidencia cómo los espacios pueden influir en la forma en que las personas perciben su propio lugar en el mundo. Uno de los aportes más relevantes de la propuesta es poner en primer plano el componente psicológico del diseño. La manera en que una persona percibe su entorno tiene efectos directos sobre su estado de ánimo, su productividad e incluso su autoestima. Espacios ordenados, armónicos y visualmente coherentes tienden a generar sensación de control y claridad mental. Por el contrario, ambientes caóticos o mal resueltos pueden provocar estrés o incomodidad. En ese sentido, el diseño busca reducir fricciones en la experiencia cotidiana y potenciar sensaciones positivas. Este enfoque explica por qué conceptos como “bienestar”, “equilibrio” y “calidad de vida” comienzan a integrarse con fuerza en el discurso del sector, desplazando la idea tradicional de lujo asociada únicamente al valor material. El desarrollo del espacio estuvo a cargo del equipo interdisciplinario de Estudio Fontenla, integrado por el interiorista Oscar Gil, la arquitecta Florencia Basile y la diseñadora Gisela Bezek. La propuesta estética, definida por una impronta masculina y sofisticada, logró destacarse dentro de Casa FOA como un ejemplo de diseño contemporáneo con identidad. El lanzamiento de “Greatness” también refleja un movimiento más amplio dentro de la industria del mobiliario y el interiorismo: la necesidad de diferenciarse a través del concepto y la narrativa. La producción íntegra en su planta de 9.000 m² refuerza, además, su capacidad industrial y su compromiso con el desarrollo del diseño nacional, un factor clave en la consolidación de su posicionamiento. El mensaje final es contundente: el hogar deja de ser un espacio pasivo para convertirse en un agente activo de transformación. En ese camino, el diseño emerge como una de las claves para construir entornos que no solo se ven bien, sino que también generan impacto real en quienes los habitan. La propuesta que sintetiza “Greatness” puede leerse como una hoja de ruta hacia el futuro del habitar: espacios pensados no solo para ser funcionales, sino para inspirar, potenciar y acompañar el desarrollo personal.