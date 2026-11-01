Salir a correr puede ser una manera de despejar la mente después de una jornada intensa, encontrar un momento de desconexión o alcanzar una distancia que hasta hace poco parecía imposible. Para muchos, el objetivo ya no pasa únicamente por mejorar una marca: también importa cómo se vive el recorrido.

Ese cambio de perspectiva modificó el lugar que ocupa el running dentro de las rutinas vinculadas al bienestar. Correr puede ser entrenamiento, pero también un momento para estar al aire libre, conectar con otras personas y encontrar un ritmo propio.

En Argentina, se estima que entre 1,5 y 2 millones de personas practican running de manera regular o recreativa. Dentro de esa comunidad, los 21 kilómetros se consolidaron como uno de los grandes desafíos para los corredores aficionados.

Kaiak 21K

La distancia tiene una particularidad: exige preparación y constancia, pero al mismo tiempo funciona como una meta concreta para quienes comenzaron a correr sin pensar necesariamente en competir. Completar una media maratón puede representar, para muchos, la posibilidad de comprobar hasta dónde pueden llegar.

Los 21 kilómetros, una meta que va más allá del cronómetro

La media maratón ocupa un lugar particular dentro del mundo del running. Es una distancia exigente, pero también accesible como objetivo para quienes incorporaron el deporte de manera recreativa y buscan llevar su práctica un paso más allá.

En Buenos Aires, los 21K reúnen cada año entre 20.000 y 30.000 participantes y cuentan con el sello de calidad de World Athletics. En Mar del Plata, la media maratón combina el desafío deportivo con el escenario de la costa atlántica.

Detrás de estas cifras aparece una transformación en la manera de entender el deporte. Para una parte de los corredores, la competencia sigue siendo importante, pero convive con otras motivaciones: despejarse después del trabajo, disfrutar de un momento al aire libre o compartir una actividad con una comunidad.

Así, el running recreativo construye una lógica en la que el proceso adquiere tanto valor como el resultado. Llegar a los 21 kilómetros puede ser la meta, pero cada entrenamiento también forma parte del desafío.

El nuevo vínculo entre movimiento y bienestar

La expansión del running se relaciona con una búsqueda más amplia de equilibrio entre el bienestar físico y mental.

Ponerse las zapatillas después de una jornada laboral puede funcionar como una pausa frente a la rutina. Para otros, correr representa un espacio de conexión con el propio cuerpo o una forma de encontrarse con amigos y otros corredores.

La tendencia apunta a habitar el cuerpo, disfrutar del recorrido y conectar con el entorno, en lugar de entender el movimiento únicamente desde la exigencia del rendimiento.

Kaiak 21K

“El running refleja una evolución en la manera en que entendemos el bienestar: dejó de ser solamente una práctica deportiva para convertirse también en un espacio de conexión personal, superación y comunidad”, explica Florencia Violini, gerenta de Marketing de Natura para Mercado Sur.

La mirada también implica entender que no todas las personas corren por las mismas razones. Para algunos, el desafío está en completar una distancia; para otros, en sostener una rutina o simplemente encontrar un momento propio.

“En Natura buscamos interpretar estos cambios culturales y sociales para desarrollar propuestas relevantes, que conecten con las motivaciones y los hábitos de las personas”, señala Violini.

De los 21K a una fragancia inspirada en el movimiento

Es en ese contexto donde Natura presenta Kaiak 21K, una fragancia inspirada en la energía y el desafío asociados a una media maratón.

Kaiak 21K

La propuesta incorpora Fresh Amplify, una tecnología que la compañía define como inédita dentro de su perfumería y que busca proteger la frescura durante el movimiento y potenciar la duración de la fragancia en la piel, prolongando la sensación de frescor.

La composición combina una frescura aromática, notas amaderadas envolventes y un toque de jengibre. La fragancia cuenta con presentación masculina y femenina y propone un perfil olfativo asociado con la energía y el movimiento.

La elección de los 21 kilómetros como inspiración permite vincular el producto con una experiencia que excede la competencia. La distancia representa un desafío físico, pero también un objetivo personal que se construye paso a paso.

“En ese contexto, Kaiak 21K es un perfume que nace inspirado en el universo del running y en todo lo que representa hoy para quienes lo eligen: una forma de desafiarse, conectar con su bienestar y encontrar nuevos motivos para seguir avanzando”, agrega Violini.

Mar del Plata será el próximo punto de encuentro para los runners

La conexión entre Kaiak 21K y la comunidad runner tendrá un nuevo capítulo el 8 de noviembre, durante la New Balance Media Maratón de Mar del Plata.

Natura estará presente antes, durante y después del desafío, con propuestas interactivas, espacios para registrar momentos de la carrera y lugares destinados a celebrar el esfuerzo y generar encuentros entre los participantes.

Kaiak 21K

La elección de Mar del Plata suma además otro elemento a la experiencia: el entorno. En una carrera de 21 kilómetros, el desafío deportivo convive con el paisaje de la costa atlántica y con la posibilidad de compartir el recorrido con miles de personas que persiguen una meta similar.

Para quienes participan, la llegada es apenas una parte de la experiencia. El entrenamiento previo, la preparación y cada kilómetro recorrido también forman parte del desafío.

Cuando la meta importa, pero el camino también

El crecimiento del running recreativo muestra una manera diferente de entender el movimiento. La meta puede ser completar 21 kilómetros, mejorar una marca o simplemente terminar una carrera, pero detrás de cada objetivo aparece una motivación personal.

Correr permite desconectar, recuperar energía, compartir con otros y enfrentarse a límites propios. En ese sentido, los 21K funcionan como algo más que una distancia: representan una meta que obliga a avanzar de manera progresiva y convierte el esfuerzo cotidiano en un resultado concreto.

Kaiak 21K toma ese universo como punto de partida para llevar la energía del movimiento al terreno de la perfumería. Una propuesta que encuentra en el running un espacio donde bienestar, superación y disfrute pueden convivir en cada paso.