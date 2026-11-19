El próximo fin de semana largo encuentra a Mar del Plata con una agenda que va mucho más allá de la playa. Del 21 al 23 de noviembre, la ciudad combinará sus 47 kilómetros de costa con una variada programación de espectáculos, propuestas gastronómicas, actividades al aire libre y opciones para quienes busquen acercarse a la naturaleza.

La cartelera cultural será uno de los principales atractivos de esos días, con recitales, teatro y festivales que tendrán como protagonistas a artistas y bandas como Tan Biónica, Fabiana Cantilo, Midachi, La Vela Puerca y Las Pelotas. A eso se suman los recorridos por Laguna y Sierra de los Padres y una visita a Chapadmalal para quienes prefieran cambiar el ritmo de la ciudad por paisajes naturales.

Fuente: ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA

Así, la escapada puede tomar distintas formas: desde una jornada frente al mar hasta una noche de música, una comida con sabores locales o un recorrido por los alrededores. Una agenda amplia para aprovechar tres días y descubrir otra cara de uno de los destinos clásicos de la costa argentina.

Playa, gastronomía y una ciudad que cambia de ritmo

Con 47 kilómetros de costa, la playa continúa siendo uno de los grandes atractivos de Mar del Plata, incluso fuera de la temporada de verano.

La ciudad ofrece alternativas diferentes según el tipo de recorrido. Hay playas céntricas y otras más alejadas, tanto hacia el norte como hacia el sur, con distintos niveles de concurrencia, tipos de oleaje y servicios.

Algunas son elegidas por familias y otras por jóvenes, mientras que también existen espacios donde se puede practicar surf y stand up paddle. Una opción es recorrer más de una durante la estadía y descubrir los distintos perfiles de la costa.

La gastronomía suma otro recorrido posible. Entre los platos característicos aparecen las preparaciones con pescados, las cazuelas de mariscos y las carnes acompañadas con verduras y hortalizas cultivadas en la zona.

Fuente: ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA

Para desayunos y meriendas, las medialunas conviven con los tradicionales churros y alfajores. Y cuando cae el sol, la propuesta incorpora cerveza artesanal, gin y vermouth, además de los helados artesanales marplatenses.

Los eventos que llegan a Mar del Plata durante el fin de semana largo

La agenda cultural tendrá un lugar central entre el 21 y el 23 de noviembre. La programación reúne teatro, recitales, festivales y propuestas para distintos públicos.

Entre los espectáculos destacados aparece Midachi, que se presentará el 21 de noviembre en el Centro de Arte Radio City – Roxy – Melany como parte de su gira despedida.

Ese mismo día, Festival Etcétera llegará a Villa Victoria con una propuesta que combina arte, diseño y creatividad. También se presentará Viuda e Hijas, con Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró y Paula Morales, en el Centro de Arte Radio City – Roxy – Melany.

La música tendrá varios protagonistas durante esas jornadas. Fabiana Cantilo ofrecerá el 21 de noviembre una noche de rock y clásicos en BrewHouse Puerto.

Fuente: ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA

Por su parte, Tan Biónica se presentará el 21 y 22 de noviembre en el Polideportivo Mar del Plata, donde llegará con su disco El Regreso.

El 22 de noviembre será el turno de La Vela Puerca, Las Pelotas y Rocco Posca, que compartirán escenario en Arena Mar del Plata.

La programación se completa con otros espectáculos, eventos deportivos y propuestas que forman parte de la cartelera local.

Qué hacer al aire libre más allá de la costa

La ciudad también ofrece alternativas para quienes prefieran un fin de semana con mayor actividad.

Algunas opciones permiten recorrer Mar del Plata desde otra perspectiva: alquilar una bicicleta para transitar la costa o los barrios tradicionales, hacer trekking o practicar surf, stand up paddle y golf.

Fuente: ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA

También existen propuestas más vinculadas con la aventura, como los paseos aéreos y el parapente, que permiten descubrir distintos paisajes desde las alturas.

Para los más chicos, la oferta incluye parques de camas elásticas y un parque aéreo con puentes colgantes, tirolesas y muros de escalada.

Laguna, Sierra de los Padres y Chapadmalal: tres opciones para salir de la ciudad

A unos 30 minutos del centro se encuentran Laguna y Sierra de los Padres, dos alternativas para incorporar naturaleza al recorrido.

La laguna está rodeada de bosques de araucarias y montes de eucalipto. Allí se pueden realizar actividades como picnic, pesca, remo y canotaje en sus aguas tranquilas.

Muy cerca se encuentra Sierra de los Padres, donde se puede visitar la Gruta de los Pañuelos, recorrer centros comerciales y conocer distintos establecimientos recreativos. También hay opciones para almorzar o tomar un café mientras se contemplan las vistas de las sierras y los campos cultivados.

Hacia el sur, a unos 20 minutos de Mar del Plata, aparece Chapadmalal, otra alternativa para quienes buscan un entorno más tranquilo.

La zona se caracteriza por un paisaje de dunas, mar y acantilados y está integrada por distintas urbanizaciones, entre ellas Playa Chapadmalal, San Eduardo, Los Lobos, Santa Isabel, El Marquesado y San Eduardo del Mar.

Los clásicos que todavía forman parte del recorrido

A pesar de la variedad de nuevas propuestas, hay lugares que siguen ocupando un lugar central en cualquier visita a Mar del Plata.

La rambla, el Monumento a los Lobos Marinos, el Torreón del Monje y el Puerto forman parte de los paseos tradicionales de la ciudad y de esas postales que atraviesan distintas generaciones de visitantes.

Fuente: ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA

Para consultar más información sobre eventos y atractivos, la ciudad dispone de su sitio oficial de turismo.

Entre la costa, la gastronomía, la agenda cultural y los paisajes de los alrededores, el próximo fin de semana largo ofrece distintas maneras de recorrer Mar del Plata. Tres días que permiten elegir entre volver a sus clásicos o descubrir otros de los escenarios que forman parte de la ciudad.