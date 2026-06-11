Mar del Plata es uno de los destinos que la mayoría asocia al verano: arena, sombrillas en fila. Sin embargo, la ciudad tiene una identidad que funciona los 365 días del año y que muchos visitantes todavía no exploraron.

Cuando comienza el frio aparece otra Mar del Plata. Para quienes todavía no la descubrieron —o para quienes siempre la visitaron en la misma época—, estas son cinco razones concretas para redescubrirla.

1- Playas de Mar del Plata: 47 kilómetros de costa para disfrutar en cualquier época del año

La ciudad cuenta con casi 50 kilómetros de playa, que se extienden desde desde las playas del norte (que limitan con Santa Clara del Mar) hasta Chapadmalal y ofrecen perfiles muy distintos según las preferencias de cada visitante. Las playas céntricas permiten acceder fácilmente a la oferta gastronómica y cultural; las más alejadas del centro proponen naturaleza, tranquilidad.

Turismo Mar del Plata

En temporada baja, la experiencia costera cambia de escala: el sonido del mar sin interferencias, la orilla libre para caminar. Para quienes practican surf o stand up paddle, además, las olas no conocen calendario: las escuelas de la ciudad funcionan durante todo el año y ofrecen clases para distintos niveles.

2- Gastronomía en Mar del Plata: Capital Nacional de la Cerveza Artesanal y una propuesta culinaria de primer nivel

La oferta gastronómica de Mar del Plata tiene sustento real y variedad genuina. La proximidad al mar garantiza pescados y mariscos frescos en la mayoría de los establecimientos. Y más allá del producto marino, la ciudad conserva una tradición de pastelería local —churros, medialunas y alfajores artesanales— que sigue siendo parte de la identidad del destino.

Mar del Plata es la Capital Nacional de la Cerveza Artesanal, con más de 80 estilos diferentes disponibles en la ciudad. Los barrios de Güemes, Alem y Constitución concentran la mayor densidad de bares, vermuterías, restaurantes y cervecerías, y funcionan todo el año como circuito gastronómico.

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3- Vida nocturna: teatro, shows y entretenimiento durante todo el año

Al caer el sol, Mar del Plata sostiene una oferta de entretenimiento que excede ampliamente la temporada estival. Bares con vista al mar, recitales en salas de formato íntimo y casinos conforman la propuesta para quienes buscan opciones nocturnas.

El teatro, en particular, merece una mención aparte: aunque culturalmente se lo asocia a enero, la cartelera de la ciudad funciona durante todo el año, con espectáculos para distintas edades y géneros.

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4- Turismo aventura en Mar del Plata: surf, parapente, trekking y deportes al aire libre

La oferta incluye surf, parapente, mountain bike, trekking y pesca deportiva, con operadores que trabajan durante todo el año y adaptan sus propuestas según las condiciones de cada estación.

La ciudad también cuenta con infraestructura para movilidad en bicicleta. Para quienes prefieren un ritmo más pausado, las caminatas por la costa representan una de las actividades más valoradas por los visitantes: sin costo, sin reserva previa y con paisaje garantizado en cualquier mes del año.

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5- Circuitos guiados, historia y arquitectura para descubrir a propio ritmo

Este es el aspecto de los más enriquecedores para el viajero que busca ir más allá de la playa. El Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata pone a disposición circuitos guiados en formato audio, disponibles en Spotify bajo la cuenta oficial de Turismo Mar del Plata, que permiten recorrer la ciudad de forma autónoma mientras se escuchan datos históricos, arquitectónicos y culturales de cada punto.

Los recorridos cubren barrios tradicionales y zonas costeras con enfoques que van desde la arquitectura hasta la historia social de la ciudad. Mar del Plata tiene capas que no se perciben a simple vista: edificios de distintas épocas, historias de inmigración, transformaciones urbanas que los circuitos de audio ayudan a leer e interpretar.

Mar del Plata tiene una propuesta durante todo el año solo hace falta elegir cuándo ir y qué parte de ella descubrir.