El 20 de marzo de 2020, mientras la Argentina se preparaba para entrar en cuarentena, tres jóvenes de Colón, Entre Ríos, estaban haciendo funcionar una máquina que acababan de instalar para fabricar pasta de maní.

No había planta industrial ni una estructura consolidada detrás. Había un crédito del Banco Nación, un pequeño galpón y una idea que todavía necesitaba convencer al mercado. Unas horas después, el país entró en cuarentena y aquellos tres socios descubrieron que acababan de poner en marcha una empresa en uno de los momentos más inciertos de la historia reciente.

“El viernes 20 a la mañana instalamos la máquina, empezamos a jugar, a probar la máquina, cómo era, cómo salía y de un momento para otro sonaba el teléfono”, recordó Emanuel Fellay, CEO y uno de los fundadores de Entrenuts, durante una entrevista con Jairo Straccia en Sello Argento, el programa de streaming de El Cronista.

Seis años después, aquella pequeña fábrica procesa dos toneladas de maní por hora, cuenta con más de 30 productos, exporta a 10 países y amplió su propuesta desde la pasta de maní hacia distintas categorías de alimentación saludable. Ahora, la compañía busca dar otro paso: llevar la proteína a un snack que forma parte de los consumos más cotidianos.

La historia de Entrenuts: una tesis de 135 páginas y un crédito para empezar

La historia comenzó antes de la pandemia, cuando Gabi, uno de los socios, descubrió la pasta de maní haciendo CrossFit. En Colón no encontraba el producto en las dietéticas y empezó a prepararlo en su casa, con maní y aceite.

La experiencia fue tan artesanal que terminó con dos procesadoras familiares dañadas: primero la de su madre y después la de su abuela.

Pero detrás de aquella anécdota había una oportunidad que los tres socios decidieron estudiar. Ema, Gabi y Joaco venían de carreras vinculadas con las ciencias económicas y no tenían experiencia en alimentos. Hasta que recibieron una tesis universitaria de Colombia sobre la producción de pasta de maní.

Fuente: Entrenuts

El documento tenía 135 páginas y les permitió analizar cómo se producía, quiénes eran los competidores y si aquel negocio podía funcionar en la Argentina.

Se presentaron a un concurso del Banco Nación y obtuvieron un crédito de $748.600. Con ese capital compraron parte de una máquina, alquilaron un espacio de aproximadamente 50 metros cuadrados y empezaron a producir.

El comienzo fue tan pequeño como concreto: una manga pastelera para llenar los frascos y una mesa de acero inoxidable que pertenecía a la familia.

“Fue un piletazo, fue un poco de inconsciencia, pero también de confianza en el proyecto y en la idea que teníamos”, explicó Fellay.

El desafío no era solamente fabricar. También había que explicar qué era la pasta de maní.

En aquel momento, según relató el empresario, el producto tenía mayor presencia en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, mientras que en buena parte del interior todavía no formaba parte del consumo habitual.

Durante los primeros meses, los propios socios vendían y repartían los frascos en Colón. Los pedidos llegaban por WhatsApp, Facebook e Instagram y llegaron a producir entre 20 y 30 frascos por día.

Fuente: Entrenuts

La respuesta fue rápida. El punto de equilibrio estaba entre 700 y 800 frascos, pero en tres o cuatro meses ya vendían entre 8.000 y 10.000.

“Había una demanda insatisfecha, eso era una realidad”, sostuvo Fellay.

La primera compra de la empresa había sido de 600 kilos de maní. Hoy, la escala es otra: procesa dos toneladas por hora. En 2022 llegó la primera exportación y actualmente la compañía vende en 10 países.

Fuente: Entrenuts

De la pasta de maní al boom de la alimentación saludable

El crecimiento de Entrenuts fue de la mano de una transformación en los hábitos de consumo.

Cuando la empresa comenzó, Fellay explicó que se hablaba de un consumo de alrededor de 20 gramos per cápita por año de pasta de maní en la Argentina. Actualmente, estima que la cifra se ubica entre 200 y 250 gramos.

Pero el cambio no estuvo solamente en la cantidad. También se multiplicaron las formas de consumir el producto.

La pasta de maní empezó a aparecer en tostadas, frutas, granola y yogur, pero también como ingrediente de alfajores y tortas. Lo que antes podía estar asociado a un público específico comenzó a incorporarse a distintos momentos de la alimentación cotidiana.

Para Fellay, parte de esa transformación está vinculada con un consumidor que comenzó a prestar mayor atención a lo que come. Después de la pandemia, explicó, aumentó el interés por las etiquetas, las tablas nutricionales y los octógonos.

Esa evolución llevó a Entrenuts a ampliar su propuesta. La compañía pasó de concentrarse en la pasta de maní a desarrollar un portfolio de más de 30 productos, distribuidos en 3 categorías: Core, protein y premuim

La idea que Fellay utiliza para definir esa estrategia es “democratizar lo saludable”.

Fuente: Entrenuts

“Queremos que lo que consume el argentino en el día a día lo pueda consumir, o sea, cambiar un producto que consume todos los días por el mismo producto pero saludable”, señaló.

El desafío, según explicó, tiene varias aristas. Una parte de los consumidores todavía relaciona comer saludable con hacer un esfuerzo y resignar sabor. A eso se suma la dificultad para encontrar estos productos fuera de las dietéticas y el precio.

Por eso, la estrategia también pasa por ampliar la distribución. La intención es que los alimentos saludables puedan encontrarse en kioscos, almacenes, grandes cadenas y estaciones de servicio, además de los canales especializados.

La categoría vinculada con los alimentos saludables y la proteína también está creciendo. Según Fellay, lo hace a tres dígitos año a año.

El nuevo lanzamiento: un snack salado con 15 gramos de proteína

Es en ese punto donde aparece el nuevo desarrollo de Entrenuts: un snack salado proteico pensado para ocupar un lugar que hasta ahora parecía reservado a otro tipo de productos.

Durante la entrevista, Fellay lo definió de una manera mucho más gráfica: “Es un chizito proteico”.

Fuente: Entrenuts

La porción es de 50 gramos, tiene menos de 150 calorías y aporta 15 gramos de proteína. Según explicó el ejecutivo, además fue desarrollado sin exceso de sodio, calorías ni grasas.

La apuesta no es solamente nutricional. El objetivo es trasladar la lógica de la alimentación saludable a un momento de consumo cotidiano: el snack.

El propio Fellay utilizó una escena reconocible para explicar el concepto: el momento de una picada o un cumpleaños en el que aparece el clásico chizito y la posibilidad de reemplazarlo por una alternativa que mantenga ese tipo de consumo.

“Yo puedo decir: este es un chizito saludable. Saludable, 100%”, sostuvo.

El lanzamiento se conecta directamente con el camino que recorrió la compañía. Primero fue la pasta de maní, un producto que en los comienzos todavía necesitaba ser explicado. Después llegó una ampliación del portfolio y una búsqueda por llevar alimentos saludables a más momentos del día.

Ahora, el desafío es entrar en una categoría de consumo todavía más cotidiana.

“Queremos cada vez dimensionar y participar más en la alimentación del consumidor”, afirmó Fellay.

Una empresa que creció desde Colón y ahora mira nuevos momentos de consumo

La expansión de Entrenuts no significó abandonar el lugar donde comenzó.

La empresa cuenta actualmente con más de 100 empleados y, junto con otra compañía de distribución, genera alrededor de 150 puestos de trabajo.

Fuente: Entrenuts

Fellay contó que los socios tuvieron posibilidades de trasladarse a otras ciudades, pero eligieron permanecer en Colón y construir desde allí.

Para el empresario, el desarrollo de industrias en el interior puede generar oportunidades para jóvenes que se van a estudiar y después buscan regresar.

“Yo creo que el interior productivo del país es algo que todavía no está explotado, tiene mucho potencial”, sostuvo.

La historia empezó con tres amigos que descubrieron un producto que casi no podían conseguir en su ciudad. Siguió con un crédito, una máquina y un galpón de 50 metros cuadrados. Después llegó el crecimiento de la pasta de maní, la expansión hacia nuevos productos y las exportaciones.

Ahora, Entrenuts vuelve a plantearse la misma pregunta que al comienzo: ¿qué otros momentos de consumo pueden transformarse a partir de una alternativa saludable?

Esta vez, la respuesta está en un snack salado que busca llevar la proteína a un lugar inesperado: el de los clásicos “chizitos”.

Para Fellay, todo ese recorrido se resume en tres conceptos que también definen, desde su mirada, el espíritu de Sello Argento: “resiliencia”, “convicción” y “pasión”.