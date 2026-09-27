El proceso ya está en marcha y contempla a familias de Posadas, Apóstoles, San Vicente y otras localidades. Las adjudicaciones se realizan por etapas, a medida que las casas completan las condiciones necesarias para ser habitadas. Para las familias que esperan acceder a la vivienda propia, la entrega de la misma marca el cierre de una etapa y el comienzo de otra. En Misiones, ese proceso ya comenzó: la Provincia inició la entrega progresiva de 300 viviendas destinadas a familias de la urbanización Itaembé Guazú, en Posadas, y de la localidad de Apóstoles, entre otras zonas. Las unidades forman parte de la continuidad de las obras que lleva adelante el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), que incluyen no solo la construcción de viviendas, sino también infraestructura urbana y equipamiento comunitario en los sectores donde se desarrollan los proyectos.

Así será la entrega de las viviendas

Las adjudicaciones no se realizan todas al mismo tiempo. El esquema previsto establece una entrega por etapas, de modo que las casas que ya están en condiciones puedan ser ocupadas por las familias que se encuentran a la espera. El criterio está vinculado con el avance de cada obra. Antes de la adjudicación definitiva, es necesario completar la infraestructura y los servicios esenciales para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad para los nuevos propietarios. De esta manera, el proceso combina la finalización de las unidades habitacionales con el desarrollo de los espacios que las rodean. La planificación incluye infraestructura urbana y equipamiento comunitario, con el objetivo de acompañar el crecimiento de las distintas zonas donde se construyen los nuevos barrios.

Plan habitacional: La entrega de estas 300 viviendas forma parte de un esquema más amplio de política habitacional provincial

Además de las unidades que ya comenzaron a adjudicarse, la planificación contempla intervenciones en distintos municipios de Misiones. El cronograma incluye próximas entregas y la continuidad de programas vigentes, junto con nuevos proyectos destinados a atender la demanda de acceso a la vivienda. El objetivo planteado es sostener el acceso al hábitat para familias de la capital provincial y de localidades del interior, con iniciativas que buscan acompañar el proceso hacia el hogar propio.

Viviendas, obras y empleo.

El impacto de estas obras no se limita al acceso a una vivienda. La continuidad de los proyectos habitacionales también moviliza distintas actividades vinculadas con la construcción y permite sostener puestos de trabajo. Desde la Provincia señalaron que la inversión en viviendas funciona además como una herramienta para generar empleo genuino y fortalecer las economías locales. Así, mientras las primeras familias comienzan a recibir sus viviendas, el plan habitacional mantiene su desarrollo en otros puntos de Misiones, con nuevas entregas y proyectos previstos para los próximos períodos.